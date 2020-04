Chelsea nejspíš padla. I tak se česká hvězda snu o Anglii nevzdává

Nenaříká a nestěžuje si. Přestože přísná opatření spojená s epidemií koronaviru zastavila veškeré sportovní dění a týmové tréninky jsou zapovězené, trojnásobná fotbalistka roku Kateřina Svitková pojala pobyt v domácím prostředí jako ideální možnost k odstranění slabin. Jen doufá, že kvůli všem omezením nezkrachuje její sen o přestupu do Anglie, který už je rozjednaný.

V průběhu loňského roku se o vaše služby zajímala intenzivně londýnská Chelsea. Můžete prozradit, v jakém stádiu je přestup nyní?

Chelsea asi nevyjde. Na mojí pozici podepsali od léta Melanie Leupolz, kapitánku Bayernu Mnichov a spekuluje se o přestupu století Pernille Harder z Wolfsburgu. Ale mám další nabídky z Anglie. A všechno směřuje k realizaci přestupu. Nechci však být zatím konkrétní.

V Česku mají hráčky poloprofesionální smlouvy ve Slavii a ve Spartě, jinak nikde. Představuje transfer do zahraničí velký skok z ekonomického hlediska?

Obrovský. Doma nevím o hráčce, která si může dovolit bydlení jen ve vlastní režii, pokud k tomu nechodí do práce. Kdybych neměla spolubydlící, určitě bych s měsíčním rozpočtem nevystačila. V Anglii podobné starosti odpadnou. Hráčky dostávají od klubů byt. Když nemusí do práce a soustředí se jen na fotbal, logicky lépe regenerují, lépe trénují. Já se snažím dbát na zdravou výživu. Bylo by fajn, kdybych tuhle nesmírně důležitou součást nemusela řešit z ekonomického hlediska. Celkově tamní fotbalová kultura posouvá o několik kroků vpřed.

Je vysněnou destinací Anglie? Nebo nemáte na příští angažmá tak vyhraněný názor?

Pro mě je Anglie jasnou jedničkou. Velmi vysokou kvalitu má soutěž rovněž ve Španělsku, kde mají hráčky rovněž skvělé podmínky. Ale Anglie je strop. Na ligové zápasy žen chodí přes čtyři tisíce lidí. Řada utkání se hraje na stadionech, které normálně hostí duely mužské Premier League. Vybraná střetnutí se pak hrají ve Wembley před návštěvami v řádech desítek tisíc. Prostě paráda.

Platí rovnítko jako v případě mužského fotbalu, že aktuálně ve fotbalovém světě není lepší místo pro kariéru?

Ano. Přestup do Women's Super League či Premier League je neuvěřitelný úspěch. Pro české hráče, ať fotbalistku nebo fotbalistu, je nesmírně složité se do Anglie dostat. V případě žen pak mimořádně. Ostatní země nás pořád neberou vážně. Slavia se dobře ukázala v pohárové Evropě. Třikrát jsme byly ve čtvrtfinále Ligy mistrů, ale nejsem si vědoma, že bych byla extra na očích. Pořád jsme totiž nepostoupily s reprezentací na velký finálový turnaj, což je pro top týmy důležité.

Kateřina Svitková se raduje z gólu v utkání Ligy mistrů proti proti Hibernian FC.

Pavel Jiřík ml.

Co je tedy pro realizaci přestupu klíčové?

Hodně mi pomohly zápasy v Lize mistrů, kde jsem měla hodně gólových asistencí a také několik branek, ale asi nejvíc jsem se ukázala díky loňskému gólu proti Bayernu Mnichov. Klíčové jsou zápasy na mezinárodní scéně. Naši ženskou ligu zahraniční manažeři nesledují. A také kvalitní manažer. Přestup v ženském fotbale bez agenta je prakticky nerealizovatelný. Hodně jsem se v tomhle směru poučila a nabrala velké zkušenosti.

Spálila jste se?

Naštěstí ne. Ale přes sociální sítě mi často píšou různí zahraniční agenti. Slibují přestupy do Španělska nebo Německa. Když jsem byla mladší, vždy jsem nadšeně reagovala. Po nějakém čase jsem se ptala, jak se jednání pohnulo. A většinou se ukázalo, že chtějí podepsat dlouhodobou smlouvu a zaplatit dva tisíce eur, které mi vrátí při realizaci přestupu. Občas se ozvou tací, kteří nabízí třeba přestup do druhé italské ligy. Vůbec netuší, o čem mluví. Vždyť naše domácí soutěž má mnohem vyšší úroveň. Spojila jsem však síly se Sport Investem a už to neřeším.

Kateřina Svitková s trofejí pro Osobnost ligy 2018/2019.

Pavel Jiřík ml.

Může přestupový sen zhatit nynější epidemie koronaviru? Z ekonomického hlediska půjde pro kluby určitě o těžkou ránu.

Věřím, že ne. Můj přesun do Anglie není výsledkem jednoho nebo dvou zápasů, ale dlouhodobého sledování.

Pandemie koronaviru vám sebrala sen o zisku double. Během nynější přestávky Slavia získala na základě rozhodnutí FAČR o ukončení amatérských soutěží titul, ale naděje zisk poháru, v němž jste byly v semifinále, je pryč.

Já si vůbec nepřipouštěla, že by všechno snažení přišlo vniveč. Po příchodu trenéra Michala Kolomazníka jsme udělaly velký posun. Měly jsme k dobru šest bodů na Spartu. Věřila jsem, že si titul uhrajeme. Jen jsem se strachovala, aby nedošlo k anulování sezony.

Poslední ligový zápas jste hrála v únoru, pak přišla na řadu dvě reprezentační utkání a od 11. března se připravujete individuálně. Je složité udržet si koncentraci v přípravě?

Já miluji individuální tréninky. Mohu se zaměřit na odstranění slabin. Samozřejmě mi chybí normální příprava, prostředí kabiny. Ale nejsem typ, který by se nudil a šílel z pobytu doma. Navíc se konečně zhodnotily nákupy všech sportovních pomůcek.

Kateřina Svitková v dresu reprezentace při utkání proti Anglii.

Pavel Jiřík ml.

Máte tedy k dispozici miniaturní domácí fitness centrum?

To zrovna ne. Ale mám balanční podložku bosu, závěsný posilovací systém trx, nějaké činky, tréninkovou fotbalovou síť, k tomu tyčky na agility pro psa, mezi nimiž mohu kličkovat. Ze zahrady jsem si udělala improvizované minihřiště. Ráno chodím běhat s Buffonem, což je moje border kolie, pak mám posilování doma nebo přes internet cvičení s celým týmem, kde trenérka vidí, jak jednotlivé úkoly plníme a opravuje nás. Dá se to vydržet, ale pochopitelně doufám, že se pravidla brzy uvolní a sejdeme se na hřišti.