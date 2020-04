I malé kluby pomáhají v boji s Covid-19. Zápas chystá i Fotbalová Akademie Praha

Výsada zapojit se do boje s koronavirem není jen výsadou velkých klubů. Ty třeba pořádají virtuální fotbalové zápasy mezi sebou (Brno - Slavia, Jablonec - Liberec). Teď se o slovo hlásí Fotbalová Akademie Praha, z pražské I.B třídy. Klub se rozhodl 30. dubna odehrát fiktivní zápas proti soupeři Covid-19. „V době, kdy jde fotbal stranou kvůli celosvětové pandemii koronaviru, jsme se rozhodli udělat tenhle virtuální zápas a pomoci těm, kteří svádějí boj s touto zákeřnou nemocí," říká sekretář FA Praha Radomil Klouček. "Přidejte se k nám," láká fanoušky.

Virtuální zápasy hrají větší kluby, proč se k podobnému kroku rozhodla i Fotbalová Akademie Praha?

S myšlenkou přišel jeden z našich trenérů a já se toho okamžitě chytil. Mám úklidovou firmu, jezdím po Čechách. Bylo jasné, že je třeba pomoci a já díky tomu, že jsem v terénu, vidím nejvíce, kde a co je třeba. Tak jsme do toho šli, protože teď se odehrávají úplně jiné a důležitější bitvy než na trávníku o body. Tady jde o životy.

Fotbalová Akademie Praha si to fiktivně rozdá s koronavirem... Jak to máte vymyšlené?

Motto naší akce je „Společně ho porazíme!!!" Jde o to, že prostě chceme nějakým způsobem pomoci v boji proti Covid-19. Chceme přispět tam, kde chybí zdravotnický materiál. Po boku slavnějších klubů to „nakopeme zákeřnému soupeři." Budeme rádi za každou osobu, která se k nám přidá. Ten fiktivní zápas se uskuteční 30. dubna a částka, která se do té doby vybere, pak bude předána vybraným organizacím.

Kolik bude stát lístek a jaký akce vzbudila ohlas?

Začali jsme teprve ve středu, takže se všechno rozjíždí. Prodávají se vstupenky v ceně sto korun a peníze jdou na transparentní účet 6212127/5500. K platbě prosím všechny zájemce o lístky, ať uvádějí v poznámce pro příjemce jméno plátce. Zatím je na účtu přes pět tisíc korun, zatím se naše akce dostává do povědomí fanoušků.

Jak se fanoušci dostanou ke vstupence?

Za každého platícího člena FA , přispěje klub stejnou částkou. Počet zakoupených vstupenek není omezen, vstupenku obdrží každý do emailové adresy člena. Ostatní ji dostanou při návštěvě našeho areálu, nebo si ji budou moci vytisknout na našem webu: https://fapraha.cz/

Jaké instituce vaše akce podpoří?

Jsme na pomezí Střížkova a Letňan, takže to bude půl na půl. Svůj díl dostane lůžkové oddělení následné péče poliklinika Prosek a druhou část Dům s pečovatelskou službou Malkovského 603 v Letňanech. Tam jsem domluvený s radnicí.

Nedávno skončila sezona nižších soutěží, váš klub vedl tabulku I.B třídy. Je i tahle akce jakýmsi symbolem, že fotbal jede dál?

Samozřejmě, že jsme měli zájem soutěž vyhrát, byl by to náš třetí postup v řadě. Ale je jasné, že teď jsou důležitější věci, než je fotbal. Nikdo nemohl čekat, co se stane. Nikdy jsme podobnou věc nezažili. Je jasné, že teď musíme bojovat všichni společně proti jinému soupeři a musíme ho porazit.