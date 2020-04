Tradice je tradice. Fotbalové EURO se letos nekoná, obrázky účastníků však přesto sbírat můžete

Evropský fotbalový šampionát se letos konat nebude, album týmů a hráčů, kteří na něm měli nebo mohli startovat si však vytvořit můžete. A nikoli jen s dvaceti dosud známými účastníky, ale dokonce s pětadvaceti. Společnost Panini totiž neporušila letitou tradici, a i když se EURO 2020 neuskuteční, nabízí fotbalovým fanouškům a sběratelům i tentokrát možnost sbírat a lepit kartičky do alba nazvaného příznačně Cesta na EURO 2020.

Dva italští bratři prorazili se svým nápadem vzniklým z nouze nejprve samozřejmě doma v Itálii, od roku 1970 si však podmanili celý svět. Ze všeho nejdřív fotbalový, protože při světovém šampionátu v Mexiku v roce 1970 přišli poprvé s albem a obrázky týmů a fotbalistů, kteří na mistrovství světa startovali.

Od té doby je každý světový, evropský i třeba jihoamerický šampionát provázen vydáním nového alba a nových obrázků a ze sbírání kartiček se stala celosvětová vášeň dětí i dospělých. Jen pro zajímavost - před třemi lety bylo kompletní album Panini z roku 1970 s podpisem Pelého prodáno na rekordních 10 450 liber, tedy v přepočtu za 327 tisíc korun,

„Odklad letošního evropského šampionátu představoval novou výzvu. Nakonec jsme se rozhodli, že tradici neporušíme a nabídneme fanouškům a sběratelům kolekci Cesta na EURO, která bude obsahovat nejen dvacet účastníků, kteří mají start na šampionátu jistý, ale i pět dalších týmů, o nichž si myslíme, že by se mohli z play off na mistrovství probojovat. Tedy samozřejmě jen čtyři z nich," potvrdila produktová manažerka Panini Alejandra Ruppannerová.

Čeští fanoušci a sběratelé mají tudíž jistou, že hráče Šilhavého výběru na obrázcích najdou.

Vydání fotbalové kolekce Cesta na EURO 2020 má letos několik zvláštností. Na trhu se neobjevila na přelomu března a dubna, jak bývalo v minulosti pravidlem, prodej navíc nebude zahájen po celém světě ve stejný den, což bývalo rovněž zvykem.

„Vzhledem ke koronavirové pandemii bude kolekce uváděna na trhy v jednotlivých zemích postupně. Navíc se odkláníme od našeho tradičního hesla sbírat a vyměňovat, protože si uvědomujeme, že v současné situaci je něco takového velice obtížné a neslo by to sebou značná rizika," říká Alejandra Ruppannerová. „Proto nabízíme všem sběratelům možnost objednat si on line až padesát obrázků zdarma, aby měli sbírku kompletní."