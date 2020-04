Magera odehrál na jaře za nový tým kvůli pandemii jediný zápas. Volna využívá k přestavbě bytu

Jak jste to nesl?

Docela těžce. Nejdřív byly fotbalové soutěže jen přerušeny a já pořád doufal, že ještě začneme hrát. Definitivní rozhodnutí předčasně ukončit veškeré neprofesionální tuzemské soutěže jsem neskousával snadno. Ale chápu, že asi nebylo jiné řešení. Těžko chtít po hráčích ve třetí lize, aby končili sezonu až někdy v polovině prázdnin.

Není pro vás nakonec lepší, že už víte, na čem jste, než nejistota, kterou nyní prožívají hráči první a druhé ligy?

Ani ne. Docela klukům závidím, že mohou od pondělka zahájit přípravu s míčem. Mají reálnou naději, že se jejich soutěže znovu rozběhnou. Já teď mohu trénovat jen individuálně.

A trénujete?

Snažím se udržovat v kondici. Běhat moc nechodím, kotníky si radši šetřím. Ale baví mě kolo. Jezdím buď s rodinou nebo sám. To raději, protože si můžu zvolit vzdálenost i tempo. (úsměv).

Lukáš Magera se raduje se spoluhráčem Eismannem.

fczbrno.cz



V době koronavirové krize máte asi víc času i na jiné věci, že?

Je to tak. Přestavujeme byt, a tak se na tom mohu podílet mnohem víc, než jsem původně předpokládal. A taky se samozřejmě můžu víc věnovat ženě a dětem. Syn má čtyři a půl, dcerka půldruhého roku. To jsou pro mě dvě pozitiva v současné složité době.

Vadí vám, že z televizních obrazovek teď zmizely veškeré sportovní přenosy, protože spousta velkých akcí byla odložena nebo zrušena?

Je to tak. Rád se dívám nejenom na fotbal. Bylo pěkné si teď připomenout někdejší úspěchy našich hokejistů či basketbalistů, ale záznamy člověka časem omrzí.

Hrál jste fotbal mj. v Británii, Rumunsku, za Baník, Mladou Boleslav, Brno i národní mužstvo. Jak se nyní vyrovnáváte s podmínkami klubu ve třetí nejvyšší soutěži?

V žádném případě si nestěžuju. Podmínky v Zápech jsou především díky panu Maškovi, který klub vede a je vlastníkem prosperující firmy, na vysoké úrovni. A s o něco horším zázemím jsem samozřejmě dopředu počítal.

Jak často se v Zápech za normálních okolností trénuje?

Třikrát týdně. V tom je samozřejmě rozdíl. Ale hráči tady mají kromě fotbalu i jiné zaměstnání. Vycházím s nimi skvěle, tvoříme velmi dobrou partu. Velká škoda, že se teď nemůžeme setkávat v kabině ani na hřišti.

Existuje naděje, že při současném rozvolňování protikoronavirových opatření se zase v dohledné době ke společné přípravě vrátíte?

Já v to doufám. Bylo by hrozně fajn se opět sejít. Aspoň trénování mi už moc chybí, pauza je docela dlouhá. Občas hledím na mobil, zda na něm nemám od někoho z klubu zprávu. Pochopím ale, pokud to bude ještě chvíli trvat. Ochrana zdraví má samozřejmě přednost před vším ostatním.

Lukáš Magera v dobách, kdy oblékal dres Mladé Boleslavi

Vlastimil Vacek, Právo



Zdá se, že máte do fotbalu pořád velkou chuť. Uzavřít kariéru se tedy v sedmatřiceti letech ještě nechystáte?

Určitě ne. Cítím se dobře, a v Zápech mám ještě platný kontrakt. Věřím, že se nová sezona už začne normálně a já mužstvu na hřišti pomůžu. Vůbec by se mi nechtělo končit za okolností, jaké teď nastaly. Už po jediném soutěžním utkání za nový klub.

Vy jste i v Zápech placený jen za fotbal?

Ano. Doteď tomu tak je. Ale s šéfem klubu panem Maškem, který se o fotbal v Zápech skvěle stará, se domlouváme, že bych si část mzdy odpracoval v jeho rodinné firmě. Já se tomu bránit nebudu. Může to pro mě být i možnost směrem do budoucna, až s aktivním fotbalem skutečně úplně skončím.

Jste nyní v kontaktu s některými vašimi bývalými spoluhráči?

Ano. Občas si zavolám třeba s mladoboleslavským Markem Matějovským, probíráme hlavně jeho pokroky při léčbě zraněné achilovky. A ve spojení jsem také s Pavlem Eismannem či Peterem Štepanovským z Brna, kde jsem působil před přestupem do Záp.

Navzdory ne zcela idylickému odchodu jste na Zbrojovku nezanevřel?

Nikoli. Není důvod. Mně klub i město přirostly k srdci, dokonce jsme s manželkou zvažovali, že se v Brně usadíme natrvalo. Když jsem se pak stal tak trochu nechtěným, tak tyto úvahy pochopitelně padly. Zbrojovce ale přeju, aby se druhá liga dohrála, a aby kluci dosáhli na kýžený postup mezi elitu.

Jak se podle vás změní fotbal, až se povede boj s pandemií vyhrát?

Určitě to bude mít značný dopad na ekonomiku státu, což se zřejmě promítne i do sportu. Důsledky budou asi pro jednotlivé kluby rozdílné. Bude záležet především na tom, jak dalece dopadnou současné problémy na jejich partnery a sponzory.