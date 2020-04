FIFA potvrdila, že asociace budou moci změnit přestupní období

FIFA už dříve informovala, že umožní posunutí přestupových oken. Drtivá většina profesionálních soutěží po celém světě je totiž kvůli nemoci covid-19 přerušena a případné dohrávky aktuální sezony by se protáhly až do července, kdy by už běželo letní přestupní období. V Česku by za normálních okolností začalo 1. července.

FIFA potvrdila, že posun startu letního okna bude výhradně na jednotlivých asociacích. "Ty mohou změnit začátek a konec přestupního období do dne začátku předmětného přestupního období. FAČR hodlá toho práva využít ve spolupráci a na základě rozhodnutí LFA ohledně aktuálního soutěžního ročníku," uvedla v tiskové zprávě FAČR.

Podle manuálu FIFA, z kterého asociace citovala, není možné, aby přestupové okno pro další sezonu zasahovalo do ještě probíhajícího předchozího ročníku. Za běžných okolností musí jednotlivé asociace zadat termín do systému nejpozději 12 měsíců předem, kvůli koronavirové krizi však FIFA udělila výjimku.

Změna kontraktů do nového konce sezony

FIFA v manuálu také nastínila, jak v případě prodloužení sezony postupovat v otázce končících a nových smluv. Kontrakty, které vyprší k datu původního konce ročníku, tedy k 30. červnu, se mají prodloužit do nového konce sezony.

Naopak pokud má smlouva vstoupit v platnost k původnímu startu nového ročníku, posune se až k novému začátku další sezony. V případě, že by se jednotlivé soutěže či přestupová období překrývaly, měl by mít přednost původní klub, aby sezonu dohrál se stávající sestavou.

Unie evropských fotbalových asociací UEFA už v úterý upozornila, že neexistuje způsob, jak plošně prodloužit trvání profesionálních smluv. Vždy se na tom budou muset dohodnout klub s hráčem.