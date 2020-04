Měl jsem zvolit jiné rozestavení, lituje Knejzlík po vyřazení. Po prohře s Železníkem házel i joystickem

Byl pasován na hlavního favorita turnaje ve videohře FIFA, jenže zástupce Liberce Karel Knejzlík vypadl již ve čtvrtfinále. S opavským Lukášem Železníkem prohrál 1:2 na zápasy. Dvakrát padl v prodloužení. „Po utkání jsem to dlouho rozdýchával," říkal bývalý reprezentant do 21 let po vyřazení z charitativní Datart e:Ligy Challenge, jejíž vítěz určí příjemce sta tisíce korun.

Před týdnem jste přiznal, že když se vám nedaří, hodně zápasy u počítače prožíváte. Házel jste zase věcmi?

Jojo, letěl i joystick... (usměje se). Hned po zápase jsem byl hodně naštvaný, bylo to náročný. Ale teď už to ani moc neřeším.

Proč jste prohrál?

Asi kvůli taktice. Viděl jsem, jak hrál Lukáš Železník ve skupině a teď mi přišlo, že hrál úplně jinak. Mnohem líp. Až jsem ho nepoznával. Možná jsem ho i trochu podcenil. Když jsem pak po utkání viděl záznam streamu, řekl bych, že jsem asi zvolil špatnou taktiku. Myslím, že v zápasech jsem byl i lepší, ale neproměňoval jsem šance, které Lukáš dával a tím rozhodl.

Co byste tedy udělal jinak?

Asi bych hrál jiné rozestavení, to stejné, co Lukáš. Hrál klasické 4-2-3-1 a já jsem zkoušel 4-4-2 nebo pak 4-1-2-1-2. Tím pádem jsem měl hodně zahuštěný střed a na lajnách hodně prostoru. Právě po stranách mi hrozil a díky tomu se dostával do šancí. Myslel jsem, že to bude fungovat, ale nefungovalo. Bohužel jsem na to nedokázal zareagovat hned ve hře. Přišlo mi, že moje varianta je lepší a že bude fungovat, bohužel se tak nestalo.

Jak velkou roli hraje ve videohře rozestavení?

Velkou. Když vidíte zápasy ve FIFA, profíci na to často reagují změnou rozestavení. Postavení hráčů je důležité. Když třeba soupeř hraje středem, změníte rozestavení, abyste střed vyplnil a najednou získáte výhodu. Teď jsem střed vyplnil, neboť jsem viděl, jak Lukáš hrál ve skupině. Hrál však úplně jinak a trochu mě tím i překvapil.

Bavili jste se pak o tom spolu?

Jen jsme si psali. Dělal jsem si trochu srandu, jestli to hrál opravdu on, že jsem ho nepoznával. (usměje se) Říkal, že jo, jen že trochu potrénoval. I podle něj to byly dobrý zápasy, šlo o nervy. Sám uznal, že měl ve druhém zápase i obrovské štěstí. Na konci jsem měl dvě tři stoprocentní šance, ze kterých by v základní skupině padly góly. Kdybych je dal, postoupil jsem. Bohužel teď mi hra úplně nepřála a Lukáš pak měl i pevnější nervy, když se hrálo o zlatý gól.

Kdo je teď podle vás největší favorit celého turnaje? Mezi poslední čtyři postoupil Lukáš Železník, Jan Kopic (Plzeň), Matouš Trmal (Slovácko) a Lumír Číž (Ostrava).

Myslím, že když bude Lukáš hrát tak jako se mnou, tak už nebude mít soupeře. Podle hodně lidí to bylo předčasné finále a možná to tak i bylo. Troufám si říct, že se potkali dva dobří hráči, bylo vidět, že FIFA oba hrajeme. Jestli bude takhle pokračovat, myslím, že všechny zápasy vyhraje.