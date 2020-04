UEFA má jasno: Kdo půjde do evropských pohárů, když se ligy nedohrají?

Pokud by se domácí fotbalové soutěže v Evropě nemohly kvůli pandemii nového koronaviru dohrát, o účastnících dalšího ročníku pohárů by podle UEFA měla rozhodnout nedokončená sezona. Evropská unie fotbalových asociací o tom informovala po čtvrtečním jednání výkonného výboru. UEFA zatím stále nerozhodla o tom, kdy a jak se dohraje současný ročník pohárů, které se v březnu zastavily v průběhu osmifinále.

UEFA znovu apelovala na jednotlivé členské země, aby se pokusily dohrát domácí soutěže, pokud to pandemie koronaviru jen trochu dovolí. Za ideální scénář považuje unie dokončení lig podle původního formátu. V případě, že by to ze zdravotních důvodů nebylo možné, vyzvala UEFA asociace a národní ligy, aby případně pozměnily formát tak, aby bylo zajištěno, že do dalšího ročníku evropských pohárů se týmy kvalifikují podle sportovních zásluh.

UEFA v prohlášení na svém webu uvedla, že je ve výjimečných případech ochotná akceptovat i předčasné ukončení domácích lig, musí k tomu ale být legitimní důvody. Buď by muselo vládní opatření v daném státu zakazovat sportovní akce, nebo by dohrání dané soutěže znemožnily nepřekonatelné ekonomické problémy.

V takovém případě by UEFA po členských zemích požadovala, aby nasadily týmy do dalšího ročníku evropských pohárů na základě nedokončené sezony 2019/20. Unie si zároveň vyhradila právo odmítnout start jakéhokoliv klubu v pohárech, pokud domácí soutěž předčasně skončí v rozporu s požadavky UEFA nebo pokud budou účastníci vybráni neprůhledným způsobem.

Ani po čtvrtečním jednání není jasné, kdy se dohraje stávající sezona evropských pohárů. Podle výkonného výboru jsou stále na stole dvě varianty - buď rozběhnout Ligu mistrů a Evropskou ligu souběžně s domácími soutěžemi, nebo je dohrát až po dokončení soutěží v jednotlivých zemích.

UEFA zároveň definitivně rozhodla, že ponechá šampionátu, který byl z léta odložen na příští rok, název Euro 2020. Unie chce zachovat původní plán turnaje hraného ve 12 městech jako oslavy 60 let od založení kontinentálních mistrovství. Zároveň tím hodlá připomenout, jak fotbal v letošním roce zareagoval na pandemii nemoci covid-19. Unie by také musela zničit řadu již vyrobených předmětů a materiálů, které jsou opatřeny značkou šampionátu.

Výkonný výbor naopak stále nerozhodl o dalším osudu evropského šampionátu jednadvacítek. Turnaj mladíků se má hrát příští léto, vzhledem ke kolizi s Eurem A-týmů ale nejspíš bude přesunut. Rozhodnutí má padnout 27. května.