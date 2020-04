Liverpool a jeho úspěchy jsou inspirací! Bývalý ředitel Sparty o nové výzvě

Jak se člověk s vašimi zkušenostmi v renomovaných sportovních firmách ocitne ve společnosti na fotbalové scéně prakticky neznámé?

Fotbal je moje vášeň. Začínal jsem v mediální sféře, postupně se přes pozici ředitele komunikace Sparty posunul do světa funkcionářského. A tam jsem nasbíral spoustu zkušeností a kontaktů. Během posledních let jsem se pravidelně potkával s Jakubem Dobiášem, což je průkopník datové analytiky u nás a zakladatel firmy 11Hacks. Jde o vědecký pohled na fotbal. Velice zajímavý a prokazatelně přínosný. Kdo s datovou analytikou pracuje, má výsledky. Sedli jsme si s Jakubem lidsky, oslovil mě s nabídkou spolupráce a já se rozhodl pro změnu.

Neodrazovalo vás načasování změny působiště v nynější složité době?

Byli jsme na všem domluveni už na začátku roku. A nemám pochybnosti ani během korona krize. Jakub Dobiáš kolem sebe má perfektní tým, v němž všichni rozumí číslům, datové analytice, matematice, IT a především i fotbalu. Jen zatím neměli patřičné kontakty ve fotbalovém prostředí. Já se v něm pohybuji přes patnáct let. A jsem si jistý, že datová analýza je budoucností fotbalu. Nynější situace nám naopak svým způsobem nahrává. Svět se změní a mnoho odvětví půjde daleko více cestou digitalizace a on-linu. A fotbal bude jedním z nich.

Očekáváte, že budou kluby v rámci optimalizace nákladů vyhledávat vaše služby?

Ano. V západní Evropě kluby řeší ekonomické problémy tím, že v rámci první vlny úspor omezují skauting. Nikde se nic nehraje a hlavně ještě nějakou dobu bude složité cestovat, zápasy se budou hrát bez diváků. Přestupovat se přitom určitě nepřestane. Ale všichni budou při nákupech hráčů velice opatrní. Kluby budou mít méně peněz, chyby v přestupové politice si nebudou moct dovolit. S datovou analytikou budou efektivnější.

Jak velká je konkurence v dané oblasti?

Za peníze, za něž služby nabízíme, není moc dalších firem se stejně rozsáhlou nabídkou. V Česku i v celé Evropě je konkurence zatím relativně malá. Musíme využít náskoku, který máme. Věřím, že uspějeme. Nejen v Česku, ale zejména v Evropě, která je pro nás hlavním cílem.

V pozici člena představenstva Sparty jste měl jasně definované cíle, stejně jako ve Sport Investu. Jaké jsou ambice nyní?

Chceme se především podílet na inovaci a modernizaci fotbalu. Prioritní pro nás je trh v zahraničí, protože klubů poptávajících datovou analytiku je mnoho. Současně však věříme, že na domácí scéně pomůžeme klubům udržet si konkurenceschopnost v rámci Evropy. Evidujeme zájem o spolupráci z několika klubů nejen první, ale dokonce i druhé ligy, a to nás moc těší.

Někdejší člen představenstva Sparty Jakub Otava (vlevo) a trenér Vítězslav Lavička.

Vlastimil Vacek, Právo

Přiblížíte fungování celého procesu?

Na základě televizního záznamu pomocí počítače rozfázujeme hru na jednotlivé události a činnosti každého hráče jako průnikové přihrávky, střely, souboje, prostě všechno. Následně se data vyhodnocují na základě složitých matematických modelů. Jsme schopní analyzovat jednotlivé hráče i celá mužstva. Jasně ukázat, kde mají slabinu, určit trhliny v bránění, definovat přednosti. Zaznamenáváme detaily, které běžný divák okem nepostřehne. Disponujeme daty za pět let dozadu, máme v databázi přes dvě stě padesát tisíc hráčů a prakticky všechny světové soutěže. Třeba česká liga je po druhé anglické tou nejvíce fyzicky náročnou v Evropě, takže pokud tady kluby hledají hráče do pole, logicky musí splňovat určité parametry. To že hraje dobře jinde, neznamená, že uspěje i v Čechách. My to dokážeme na základě dat s velkou přesností odhadnout.

Setkáváte se s názorem, že jde o příliš vědecký pohled a fotbal přece není žádná věda?

Neočekávám, že v Česku kluby hned vsadí dramaticky na datovou analytiku. Nicméně je dokázané, že na základě datové analýzy lze vybrat ideálního hráče nebo postavit velice úspěšný tým. Jde o fakta. Liverpool je postavený na datové analytice. Třeba obránce Virgil van Dijk přišel právě na základě dat. A další opory týmu rovněž. Na Anfield Road věří číslům natolik, že se šéf jejich datového oddělení stal sportovním ředitelem klubu.

Jakub Otava se chystá na novou výzvu.

archiv Jakuba Otavy

Chrání si získané poznatky?

Naopak. Jsou v daném směru velice otevření světu, komunikativní a inspirativní. Netají se modely, které používají. Zjištění ze statistik je například přimělo najmout trenéra na autová vhazování. Smála se jim tehdy celá Anglie. Jenže vypracovali nejefektivnější způsoby rozehrání autového vhazování. A mají o dvaadvacet procent vyšší úspěšnost udržení balonu po jeho uvedení do hry z autu než ostatní týmy v Premier League. A následně se dostávají do gólových šancí. Dalším příkladem je Midtjylland, který s velkým přispěním datové analýzy získal v Dánsku titul, přestože rozpočtem rozhodně nepatřil k aspirantům na vítězství. Rodina klubů spadajících pod Red Bull využívá tuhle technologii rovněž. A jejich úspěchy jsou nezpochybnitelným důkazem.

Jsou kluby schopné zřídit si vlastní tým zabývající se datovou analýzou?

V případě top zahraničních klubů je rozpočet na datové oddělení stejně velký jako na celý průměrný český klub. Navíc není zásadní problém jen ekonomická stránka, ale lidské zdroje. Jak už jsem předeslal, je potřeba mít určitou platformu a skutečné experty. Jde o odborníky na matematiku, programování a navrch musí rozumět fotbalu. Proto je pro většinu klubů lepší najmout externí agenturu. Náklady v případě komplexní spolupráce jsou srovnatelné s platem asistenta trenéra. Tedy v řádech desítek tisíc korun. Ale samozřejmě nás kluby využívají a mohou využívat i na konkrétní úkoly, jako je hledání jednoho hráče v daném přestupovém období a podobně.

Dodáte konkrétního hráče na přesně definovaný post?

Klub nám zadá parametry, jak starého hráče potřebuje, kolik má stát, jaký má být typologicky. Relativně rychle jsme schopní udělat předvýběr řekněme pěti hráčů, čímž klubu ušetříme peníze i čas, protože se jeho skauti nemusí toulat po světě a hledat. Úspora nejen na letenkách a ubytování je obrovská. Nijak nezpochybňujeme klasický skauting, hráče určitě musíte vidět na vlastní oči. Jen můžeme celý proces výrazně zefektivnit.