Argentinský fotbalový pohár se kvůli koronaviru nedohraje

Argentinský pohár se kvůli pandemii nového koronaviru nedohraje. Národní fotbalový svaz současně oznámil, že v následujících dvou sezonách se kvůli narušení soutěží nebude sestupovat. O tom totiž rozhoduje složitý výpočet na základě výsledků z posledních tří let.

Copa Superliga byla předčasně ukončena poté, co argentinská vláda prodloužila celostátní karanténu do 10. května. Z poháru, který mělo příští měsíc zakončit play off, se před zavedením opatření proti šíření nemoci covid-19 stihlo odehrát pouze jedno kolo.

Argentinská první liga skončila už v březnu a zrušení sestupu udělalo radost třem posledním týmům v pořadí na základě výsledků posledních tří let. Mezi nimi je i celek Gimnasia y Esgrima La Plata, který od loňského září vede slavný Diego Maradona.