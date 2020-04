Zemřela legenda AS Saint-Étienne, devítinásobný mistr ligy Herbin

Fotbalový svět zasáhla smutná zpráva. Ve věku 81 let zemřel Robert Herbin, legenda fotbalového klubu AS Saint-Étienne. Bývalý defenzivní hráč a později trenér slavil s týmem z Francouzského středohoří devět ligových titulů a dovedl ho v roce 1976 do finále Poháru mistrů evropských zemí.