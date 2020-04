Čech, legenda Chelsea, doufá, že se o prázdninách uvidí s dětmi

Přestože aktuální situace s koronavirem neumožňuje velké sportovní akce, tým Petra Čecha v Nymburce, tradičním dějišti fotbalových akademií, vše chystá na příjezd více než stovky malých sportovců i samotné brankářské legendy Chelsea.

„Pevně věřím, že mi situace nakonec dovolí přicestovat a akce se zúčastnit," prohlásil Čech, který aktuálně pracuje jako sportovní ředitel Chelsea a s rodinou žije v Anglii.

Petr Čech během své letní fotbalové školy v Nymburku.

„Pobyt na fotbalové škole je pevnou a oblíbenou součástí mého programu. Setkání s dětmi mě nabíjí. Uvidíme, jaká budou v létě opatření související s pandemií koronaviru, která budeme samozřejmě stoprocentně dodržovat," uvedl Petr Čech k oblíbenému kempu, jehož se v minulosti účastnily děti z mnoha zahraničních zemí.

Letošní ročník je v plánu od 27. června do 3. července. „Pracujeme i se záložními variantami. V krajním případě by došlo k posunutí termínu nebo uskutečnění kempu na více místech a účastníci by byli rozděleni do menších skupin," přiblížil možné změny bývalý brankář.

Petr Čech letní pobyt v Česku využíval i k aktivní účasti na některém z podniků cyklistického seriálu Kolo pro život, který patří jeho agentuře. „Start letošního ročníku jsme museli posunout, ale děláme maximum, aby se seriál závodů podařilo rozjet a zorganizovat ve standardní kvalitě," řekl Čech.

„Kolegové společně s předními českými experty dali dohromady manuál, jak organizovat sportovní akce při dodržení všech pravidel a maximální prevence. Pevně věřím, že vláda a odpovědné orgány tento materiál pečlivě zváží. Jsem přesvědčen, že jen zdravá, a tedy sportující společnost, dokáže v blízké budoucnosti zvládnout další zdravotní výzvy, které před nás budou postaveny," pronesl Čech, jenž se v kondici udržuje mimo jiné právě jízdou v sedle bicyklu.