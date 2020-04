Domácí násilí? Reprezentant se brání obvinění, přítelkyni prý neublížil

Brutální obrázek. Krvavé rty, rány na obličeji, pažích i zádech. Přítelkyně kolumbijského fotbalisty Sebastiana Villy pustila do světa hrůzostrašné snímky spolu s obviněním, že se stala obětí domácího násilí. „Už to nemohu vydržet,“ prohlásila podle švýcarského serveru Blick.ch. Fotbalista vše popírá a je připravený se proti obvinění bránit.

Přítelkyně kolumbijského fotbalisty Sebastiana Villy pustila do světa hrůzostrašné snímky spolu s obviněním, že se stala obětí domácího násilí. Villa tvrdí, že je nevinný, a věří, že se vše objasní.

Daniela Cortesová obvinění podpořila tím, že vložila zmíněné snímky na sociální sítě, konkrétně na Instagram. Tvrdí, že tohle všechno jí měl způsobit třiadvacetiletý hráč slavného týmu Boca Juniors.

„Už je řada na mně, nemůžu to vydržet. Žili jsme spolu dva roky a dostala jsem spoustu ran. Pořád jsem čekala, že se to změní, ale to se nikdy nestalo," uvádí pod obrázky Cortesová.

Fotbalista se okamžitě ohradil, s obviněním nesouhlasí. „Chci to všechno vysvětlit. V současné době vůbec nejsme spolu v jednom domě. Nevím, kdo a proč tyto věci pouští ven," komentuje situaci třiadvacetiletý hráč. Věří, že se vše objasní a ukáže se jeho nevina. Jak celá věc dopadne, to je otázka nejspíš pro policejní vyšetřovatele.