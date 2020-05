Pískat s rouškou nebo v masce? Nedokážu si to vůbec představit, říká český rozhodčí

„Co si pamatuju, drtivá většina kluků měla svoje zaměstnání. Ti, kteří byli vytíženi na mezinárodní scéně, z časových důvodů měli zaměstnání příležitostné. Ale abych řekl pravdu, nemám informace, jestli některý z nich má nyní finanční starosti. Doufám, že ne," říká bývalý prvoligový sudí Marek Pilný, který řídí nejvyšší amatérskou soutěž, tedy ČFL.

Fotbalisté se v době karantény připravovali několik týdnů individuálně, aniž by přesně věděli, na co. Podle plánů, které jim posílali kondiční trenéři. „Jedou" podle podobných not i sudí?

„Kluci, co pískají první a druhou ligu, mají jistě společný tréninkový plán. V nižších soutěžích podobné věci organizované nemáme, jsme ale stejně zvyklí chystat se sami. Dostali jsem mail od komise rozhodčích, abychom se udržovali, abychom byli nachystáni, až se soutěže zase rozběhnou. Aniž by mi někdo říkal, připravoval bych se sám tak jako tak. Denně běhám několikakilometrové úseky, jezdím na kole. Chci být co nejlíp připraven," uvádí Pilný.

Iniciativa pomáhá

Velkou pomocí je prý iniciativa Fotbal na jedné lodi (www.fotbalnajednelodi.cz), kde jsou uvedené rady pro hráče i rozhodčí v amatérských soutěžích. Na co by se v této mimořádné situaci měli v trénincích zaměřit.

„Nikdo by si nepomyslel, že budou mít rozhodčí od třetí ligy níž pauzu prakticky tři čtvrtě roku. V polovině listopadu skončila Česká fotbalová liga, od ledna jsme se připravovali na jaro. A po prvním kole byly soutěže od ČFL dolů zrušeny. Člověk se chystal tři měsíce na jediný zápas," podotýká Pilný, kterému fotbal hodně chybí.

„Ten adrenalin, fyzická námaha. Pískám strašně rád, fotbalu jsem vždycky dával všechno. Makám ale dál. Kdybych si sednul za pec, za chvíli je ze mě koule," doplňuje Pilný, který si nedovede představit, že by rozhodčí absolvovali utkání v rouškách nebo maskách. Což v případě dohrání soutěží navrhují v Polsku a v Německu.

„Obávají se, že jedna jediná nákaza u hráče nebo sudího by mohla znamenat ukončení soutěže. Ale běhat s rouškou nebo v masce, nevím... Asi by to nebylo pravé ořechové, nedokážu si to představit," tvrdí bývalý prvoligový rozhodčí, který je zároveň šéfem Okresního fotbalového svazu v Trutnově. Do funkce se vrátil po odpykání trestu za incident v Příbrami, kde v roli čtvrtého rozhodčího absolvoval duel nejvyšší soutěže pod vlivem alkoholu.

Amatérské kluby si možná v červnu zahrají

Pohrává si s myšlenkou, že osloví amatérské kluby v okrese, zda by neměly zájem si mezi sebou zahrát. Nesoutěžní formou. „Myslím, že hráči taky čekají, až budou moct zase vyběhnout na hřiště. Nechceme se ovšem unáhlit, udělat něco, co by bylo kontraproduktivní. Pokud ovšem dostaneme zelenou, půjdeme do toho. Dám příklad: přihlásí se třicet klubů, zařadíme je do šesti skupin po pěti, hrály by mezi sebou. Model by odstartoval koncem května nebo začátkem června, čtyři pět víkendů by si fotbalisté zahráli. Nešlo by o žádnou soutěž, smyslem je, aby se kluci po dlouhé době na hřišti pobavili. Zapojili by se do toho i rozhodčí. Ale jak říkám, zatím nevíme, jestli to půjde," uzavírá Pilný.