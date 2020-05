Fotbalové bitvy 1vs1 lákají šampiony. Gól houslemi je jako boxerské KO.

Jeden na jednoho. To je výzva. Nový sport 1 vs. 1 se během pandemie koronaviru zkouší prosadit na tuzemské scéně. Novou disciplínu se snaží propagovat úřadující mistr republiky Dominik Zdržálek. Ten vyráží za známými osobnostmi a ty se jej snaží porazit. Zájem je obrovský a každý má šanci. „Soupeři Dominikovi byli třeba freestyle motokrosař Filip Podmol, hvězdička z PSV Eindhoven Michal Sadílek, nebo třeba Patrik Levčík, mistr světa v malém fotbale,“ pochlubil se Lukáš Řezníček, předseda organizace Praga Cup.

„Soupeři Dominikovi byli třeba freestyle motokrosař Libor Podmol, hvězdička z PSV Eindhoven Michal Sadílek, nebo třeba Patrik Levčík, mistr světa v malém fotbale," pochlubil se Lukáš Řezníček, průkopník 1vs1 fotbalu v ČR.

Obyčejně se sportovní disciplína 1vs1 fotbal prosazuje jako doplněk na letních festivalech a turnajích po celé ČR, jenže když sportovní dění zastavila pandemie koronaviru a přísná hygienická opatření, přišla velká šance. A Řezníček nelenil a jedno hřiště vyčlenil pro takzvaný 1vs1 Challenge s mistrem ČR. Pětimetrový kruh se stává arénou pro dva nadšence, kteří umějí kouzlit s míčem, úkaží naučené triky a vstřelí soupeři gól. Zápas trvá do té doby, než jeden z hráčů vstřelí soupeří čtyři góly, nebo dá jeden z hráčů gól jesličkami.

„Ale i když je stav 3:0, tak je zápas stále dramatický. Když se totiž někomu povede dát gól houslemi, je to jako KO v boxu. Ihned vítězí, takže se vyplatí bojovat do úplného konce. Pořád je šance na zvrat," zmínil atraktivitu tohoto nového sportu v ČR šéf Lukáš Řezníček.

„Zkusili jsme s Dominikem Zdržálkem oslovit známé lidi a projekt se velmi rychle rozjel. Kromě zmíněných jmen je v plánu souboj mistra republiky s fotbalistkou Kateřinou Svitkovou, zahraje si i herec z okresního přeboru Ladislav Hampl, nebo bývalý prvoligový útočník Luděk Zelenka," konstatuje Řezníček. Jeho sport už má za sebou úspěšně tři republikové šampionáty, spadá pod FAČR a prosazuje se také na Slovensku.

Nikdo se prý nemusí bát vyzvat šampiona Zdržálka, který to s míčem opravdu umí. Ve fotbale to dotáhl do třetí ligy, ve futsalu nastupoval třeba za pražskou Spartu. Jeho domácí půdou je nyní Vrchlabí. Právě tam za ním po předchozí domluvě mohou vyrazit zájemci o souboj v 1vs1.

„Za známými osobnostmi jsme vyrazili, ale zahrát si proti Dominikovi může opravdu každý. Stačí se jen domluvit," tvrdí funkcionáři 1vs1 fotbalu. „K vidění pak jsou videa ze zápasů 1vs1 Challenge na sociálních sítích a třeba zápas s freestyle motokrosařem Podmolem vidělo už nad dvanáct tisíc lidí. Čekáme, že další videa budou ještě úspěšnější," dodává s tím, že informace o novém sportu lze získat na internetu (www.1vs1.cz), kde je i kontaktní formulář pro výzvu mistra republiky Dominika Zdržálka.