Messi? Ronaldo? Kdepak! Mladík to nandal hvězdám a fanoušci šílí

To snad musí být kouzelník. Celý svět žasne nad fotbalovými kousky Ukrajince Mikhaila Mudryka. Mladík se pochlubil videem se svými fintami na sociálních sítích a je z toho poprask. Fanoušci diskutují, zda by něco podobného dokázali Messi s Ronaldem, kteří jsou považováni za největší fotbalové hvězdy současnosti. Je jasné, že v tuhle chvíli u fanoušků vítězí Mudryk, který je hráčem rezervy Šachtaru Doněck.

Když třeba tenista Roger Federer zahraje během zápasu špičkový stopbal, fanoušci uznale pokyvují hlavou a tleskají. Jenže tak trochu už to berou jako samozřejmost, protože hvězda Švýcara září řadu let a je veřejným tajemstvím, že to prostě umí.

Jenže teď se na sociálních sítích pochlubil parfektním stopingem fotbalové mičudy ukrajinský talent Mikhail Mudryk, který je sportovnímu světu zatím vcelku neznámý. A nad jeho kousky fanoušci žasnou, protože to, jak zkrotí dlouhou přihrávku doslova šokuje. Kdo ví, jak by si v podobných situacích vedli Messi a Ronaldo.