Imaginární zápas týmu ze čtvrté ligy přilákal 182 tisíc fanoušků

IHR HABT DIE BUDE VOLLGEMACHT! 💙💛

Was für ein Abend Was für eine tolle Unterstützung! Vielen, vielen Dank!



Am Ende durften wir beim Rekordspiel gegen den Unsichtbaren Gegner 182.612 virtuelle Zuschauer begrüßen. Großartig!#fußballpur #gemeinsamfürlok #leipzig #lokleipzig pic.twitter.com/O64uNZXkDY