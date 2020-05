Fotbal je nesmrtelný, tvrdí hráčský agent Zíka, který nyní řeší velký zájem o kanonýra Ondráška v USA i Anglii

Co dělá hráčský agent v době, kdy koronavirus zastavil fotbal?

Nesedí se založenýma rukama, i když se nemůže věnovat obvyklé práci. Především jako firma komunikujeme s našimi hráči, snažíme se jim pomoci, když něco potřebují, povzbuzujeme je. Vylepšili jsme naše webové stránky. Detailněji sledujeme naše hráče, jejich hru, díváme se také po mladých perspektivních fotbalistech. Udělali jsme si pořádek v agendě, ne že bychom ho neměli, ale na spoustu věcí není v rozjeté sezoně čas. A když se uvolnila omezení, vyrazili jsme na kolo, abychom udělali něco i pro svoji fyzickou kondici. Teď už znovu pracujeme.

Jak vnímáte restart bundesligy?

Velice pozitivně. Evropa váhala, jestli je vůbec možné sezonu restartovat. Bundesliga jako první z velkých soutěží ukázala, že to jde, to je obrovské povzbuzení pro ostatní, a určitě i pro hráče a fanoušky. Krok bundesligy ukazuje směr i dalším odvětvím. Jsem optimista, věřím, že druhá vlna koronaviru nepřijde, nebo ne v takové síle. Už budeme také lépe připravení.

Je pro vás zajímavé i pokračování domácí nejvyšší soutěže?

Další pozitivní zpráva pro hráče i fanoušky, byť ti se na fotbal ještě nedostanou. Ale uvidí ho alespoň v televizi, a až otevřou hospody, budou mít zase o čem diskutovat. Nebudou myslet jen na to, že musí nosit roušky, ale že existují i jiné věci. Hráči začnou dělat svoji práci a zase se mohou ukázat. I z pohledu hráčského agenta je to důležitý moment. Věřím, že od podzimu se všechny soutěže, domácí i evropské, normálně rozběhnou.

Zdeněk Ondrášek po podpisu smlouvy v USA s Dallasem. Vlevo Pavel Zíka, po hráčově levici Filip a David Zíkové.

Global Sports

Hodně se mluví a píše o tom, že v letním přestupovém okně půjdou ceny hráčů rapidně dolů. Jak tyto spekulace vnímáte?

Fotbal utrpěl obrovské finanční ztráty, především kluby. Určitě se to projeví i na přestupech. Rozhodně ubude těch miliardových, ale naopak může být víc těch za menší peníze. Fotbalový trh se zpomalí, ale nezastaví. Obecně si budeme muset zvyknout, že to nejen v Evropě bude po pandemii tak trochu jako po válce. Musíme se ve všem uskromnit. Jako optimista ale říkám, že o to víc si začneme všeho vážit, dobrých mezilidských vztahů, zaměstnání, i fotbalu, sportu jako takového a kultury.

Jak situace může poznamenat přestupy českých fotbalistů do zahraničí i v rámci ligy?

Kluby asi utrží menší peníze, ale tím, že ubude velkých přestupů, otvírá se šance pro české a slovenské fotbalisty, a to i do velkých klubů. I ty budou více zvažovat poměr ceny, hráčových výkonů a jeho potenciálu. Máme v obou jmenovaných zemích šikovné a kvalitní fotbalisty, kteří mají předpoklady, aby vzniklé prostory zaplnili. Kluby budou chtít uspět v domácích soutěžích, evropských pohárech, takže budou hráče nakupovat.

Chystáte na léto nějaké přestupy svých hráčů?

Fotbalový trh se probouzí. Nejde jen o spekulace médií, kdo kam a za kolik, ale už dochází ke konkrétním kontaktům. Ozývají se domácí kluby, ale především zahraniční. Zájem je například o slávistického záložníka Nicolae Stancia, kterého v Česku zastupujeme, sparťanského útočníka Tetteha nebo talentovaného gólmana ze Slovácka Matouše Trmala, ale i o další gólmany. Především o Filipa Nguyena, Ondru Kočího a také sedmnáctiletého Lukáše Horníčka, který je už na hostování v Portugalsku a zřejmě tam i zůstane v jednom z velkých klubů. V tuhle chvíli jsou jednání o další hráče na úplném začátku, nemá smysl jmenovat a vybízet k dalším spekulacím.

K vašim hvězdám patří útočník Zdeněk Ondrášek z Dallasu. O něj je také zájem?

A nebývalý! Zdeněk si udělal v zámořské MLS výborné jméno a získal respekt. V Dallasu má stále platnou smlouvu, ale zájem mají i další a bohatší kluby z USA. MLS by se měla rozběhnout v červnu a Ondrášek by tak mohl znovu ukázat, co v něm je. Vítězným gólem v kvalifikaci do sítě Anglie probudil zájem i v Británii. Situaci kolem něho sondují kluby z Premier League. Uvidíme, co z toho bude, ale on sám rozhodně z Ameriky nespěchá.

Český útočník Zdeněk Ondrášek oslavuje vítězný gól na 2:1 během utkání kvalifikace ME 2020 s Anglií.

Vlastimil Vacek, Právo

Některým hráčům končí smlouvy 30. června, ale liga bude pokračovat ještě v červenci. Jednáte s kluby a hráči o jejich, byť dočasném, prodloužení?

Týká se to i našich hráčů a kluby naši agenturu v tomto smyslu oslovují. Datum 30. června bylo zakotveno už před léty jako konec sezóny ve všech ligách. Z hlediska smluv je samozřejmě platné. Ale kluby i hráči vnímají konec smlouvy až po skončení sezóny. Alespoň u našich hráčů platí, že by odešli až po posledním zápase, a v tomto duchu jednáme i s kluby. Tam, kde je třeba, se prodlužují smlouvy o měsíc. Hráči si uvědomují, že i kdyby měli někde podepsaný kontrakt od 1. července, do probíhající soutěže by nemohli zasáhnout. My už ale jednáme především o smlouvách na delší období, na rok, dva i více let.

Fotbal už přišel o miliardy. Dotkla se v tomto směru krize i vaší agentury?

Jsme rodinná firma, což nám umožňuje pružně na situaci reagovat. Zatím nepociťujeme velké ztráty, smluvní závazky vůči nám kluby v Česku i v zahraničí plní podle dohodnutých termínů. Za to jim patří uznání.

Jak se podle vás projeví finanční ztráty ve fotbale do budoucna?

Samozřejmě velmi výrazně. Jde o televizní práva, partnery, kteří sami nevědí, co je čeká, obrovské ztráty zaznamenávají kluby ve velkých soutěžích na vstupném, protože fotbal se bude hrát bez diváků. V Česku nejsou příjmy ze vstupného, ale ani z televizních práva tak obrovské jako třeba v Anglii nebo Německu. U nás leží tíha víc na majitelích a partnerech. Věřím, že kluby i ve skromnějších podmínkách přežijí, a situace se postupně vrátí k normálu, i když to bude trvat i roky. Fotbal je nesmrtelný. Přežil dvě světové války, přežije i pandemii.