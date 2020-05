Náš sestup není fér, myslí si brankář Zlámal. Smlouvu v Hearts se chystá dodržet

Jak se s tím vyrovnáváte?

Těžce, podle mě to není fér. Už dopředu se ke mně ovšem donesla informace, že to asi takhle dopadne. Takže jsem na to byl trochu připravený. Naše majitelka byla jediná, kdo s takovým řešením nesouhlasil. Do konce ligy zbývalo ještě osm kol, čtyřbodové manko na předposledního jsme si rozhodně troufali dohnat. Ostatní celky už ale bohužel hrát nechtěly, přestože se v řadě jiných evropských zemích teď ligy znovu rozbíhají.

Je pád o soutěž níž už nezvratný? Váš klub se rozhodl hájit i u soudu...

Ano. Naše vedení navrhuje, aby titul zůstal Celtiku, avšak zároveň by se Premiership rozšířila z dvanácti na čtrnáct klubů, jak už se o tom několik roků uvažovalo. Podle mého názoru by k tomu teď byla naprosto ideální příležitost. Šance, že k tomu nyní dojde, je však prý bohužel hodně malá. Ještě ovšem úplně nezhasla. Můžeme doufat.

Budete hodně zklamaný, pokud se váš sestup definitivně potvrdí?

To ano. Spadnout administrativně není pochopitelně vůbec nic příjemného. Hearts navíc rozhodně patří do první, a ne do druhé ligy. Ale život půjde dál, a třeba to nakonec klubu pomůže k nějakému probuzení a zkvalitnění práce.

Váš tým postoupil do semifinále skotského poháru. Ten se dohraje?

Já doufám, že ano. Máme se utkat v boji o finále s Hibernian, což je ve Skotsku druhé největší derby. Paradoxně se jako druholigové mužstvo můžeme probojovat do předkola Evropské ligy.

Zůstanete v Hearts i po sestupu?

Mám ještě na rok smlouvu, takže s největší pravděpodobností ano. Jsem připravený ji dodržet. Rád bych mužstvu pomohl k rychlému návratu mezi elitu. V Edinburghu se nám navíc s rodinou líbí, žije se nám tady dobře.

Víte, kdy se opět sejdete k přípravě?

Netuším. Ale když sezona ve Skotsku předčasně skončila, ještě minimálně červen zřejmě strávím doma v Česku.

Brankář Hearts Zdeněk Zlámal

www.heartsfc.couk

Sledujete obnovenou německou bundesligu?

Jasně. Dlouho se žádný fotbal nehrál, a tak jsem se i já těšil, až se podívám na pořádný zápas. Asi jako spousta dalších lidí.

Jak se vám zamlouvají utkání bez diváků?

Samozřejmě že to není ono. Německé stadiony bývají za normálních okolností skoro všechny úplně plné. Když fotbalisté cítí emoce z tribun, výrazně to jejich výkon podpoří. Momentálně to ale s fanoušky bohužel nejde, zdraví je samozřejmě přednější. Takže za současné složité situace je dobře, že se fotbal zase vůbec hraje. A hlediště se třeba časem postupně naplní.

Česká liga vás taky láká?

Když budu mít čas, určitě se na některé zápasy kouknu. Víkendovou dohrávku v Teplicích si rozhodně ujít nenechám. A příští týden se budu zajímat hlavně o to, jak si vedou týmy, jimiž jsem v minulosti prošel. Především Bohemka, Olomouc a Zlín.