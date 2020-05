Třetí karanténa! Já z nich snad nevyjdu, vtipkuje Hušbauer. V neděli s Drážďany vstoupí do druhé ligy

Karanténa. O ní se fotbalovému záložníkovi Josefu Hušbauerovi musí zdát. Sotva si odkroutil první a chystal se s Drážďany na restart druhé německé ligy, kvůli pozitivnímu testu na koronavirus u dvou spoluhráčů spadl tým do karantény číslo dva. Nynější, třetí, je přece jen veselejší, na jejím konci v neděli by měly Drážďany do soutěže už najisto vstoupit.

Vzhledem k událostem v posledních týdnech se soutěžních zápasů zřejmě nemůžete dočkat...

Rozhodně. Hrozný, já snad z karantény nevyjdu. Co skončila druhá, plynule jsme přešli do další. Každý klub v první a druhé lize musel být týden před prvním zápasem v karanténě na hotelu. My si ji kroutíme teď.

Jaký režim na hotelu máte?

Na pokojích jsme sami, chodíme společně jen na jídlo a na tréninky na nedaleké hřiště. A pak individuálně na masáž. Jinak nic. Žádná regenerace nebo procházka kolem hotelu. Trenér Augsburgu Herrlich si odběhl z hotelu do obchodu pro zubní pastu a nemohl na zápas. Musíme karanténu dodržovat.

Většina týmů má za sebou minimálně tři soutěžní zápasy, vy trénujete společně od soboty, ostré utkání jste nehráli tři měsíce. Jaká očekávání před nedělní bitvou se Stuttgartem máte?

Vůbec netuším, co od toho čekat. Pro Stuttgart to bude už čtvrtý zápas, my jsme tři kola prostáli. Asi bude znát, že jsme teprve ve středu odehráli alespoň tréninkový zápas mezi sebou. Dvakrát pětatřicet minut, ke konci už to bylo utahaný. S balonem problém nebude, fotbal člověk nezapomene, ale velká neznámá je herní kondice.

Pořád věříte, že se z posledního místa vyšvihnete k záchraně?

Naštěstí s tabulkou na konci nezamávala, spíš naopak. Paradoxně teď máme situaci ve svých rukách, naši konkurenti ztráceli. Pokud všechno vyhrajeme, skončíme nejhůř třetí od konce, což znamená baráži, ne přímý sestup. Pochopitelně, na tenhle scénář nelze spoléhat, stěží všechno vyhrajeme.

Čeká vás smrtící program: devět zápasů během 28 dnů. Dá se takový zápřah po krátké společné přípravě zvládnout?

Bude hrát každé tři dny, ostatní jednou za čtrnáct dnů hrát v týdnu nebudou. Musíme se s tím zkrátka poprat. Máme široký kádr, trénuje nás nyní třiadvacet. Máme dvě vyrovnané jedenáctky, každá pozice je zdvojená. Únavy bych se nebál.

Pozitivně testovaní hráči už jsou zpátky?

Až na jednoho, který ještě zůstal doma, všichni trénují. Všichni kluci byli po celou dobu v pořádku, bez příznaků. Neměli ani ponětí, že v sobě vir mají. Poslední testování jsme podstoupili v úterý, s negativními výsledky. Tak snad už bude všechno v pohodě.