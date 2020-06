Nejlepší fotbalista? Samozřejmě Messi, připustil Ronaldo

Kdo je nejlepší fotbalista současnosti? Je to hvězda Barcelony Lionel Messi? Nebo obletovaný Cristiano Ronaldo, jenž je hráče Juventusu Turín? „Samozřejmě, že číslo jedna je Messi. To je hráč, kterého mě baví sledovat," prohlásil Ronaldo, bývalý vynikající útočník brazilské reprezentace. Svého jmenovce z Portugalska pak nezařadil překvapivě ani mezi nejlepší fotbalovou pětku současnosti.

Messi versus Cristiano Ronaldo. Který z nich je lepší fotbalista? Fanoušci se přou každou chvíli, stejně jako experti. Teď se do debaty zapojila brazilská legenda Ronaldo. „Mojí hvězdou je Messi. To je talent, než se na hřišti objeví někdo podobných kvalit, může to trvat klidně třicet let," myslí si Kanárek.

„Taky se mi líbí Salah, Hazard, Neymar a rád sleduji Mbappého," svěřil se bývalý vynikající útočník s tím, že u něj jsou v žebříčku hvězd výš než Cristiano Ronaldo i kanonýr Liverpoolu Salah, ofenzivní klenot Realu Eden Hazard a duo z PSG Neymar - Mbappé.

Jeden z nejslavnějších fotbalistů světa Ronaldo

Myšlence, že se mu právě mladý Francouz Mbappé v mnohém podobá, se fotbalový Kanárek jen usmívá. „Spousta lidí tvrdí, že je rychlý, má skvělé zakončení, výtečně se pohybuje, parádně střílí oběma nohama a umí báječně zrychlit. Jsme asi v mnohém podobní, ale já nemám rád, když se srovnávají hráči z různých generací," konstatuje.

Leckoho překvapí, že mezi pětkou nejlepších fotbalistů současnosti, schází Cristiano Ronaldo. Ten spolu s Messim ovládl prestižní anketu Zlatý míč (brali 11 ocenění za posledních 12 let. Brazilec se rozhodl i tak hvězdu CR7 opomenout, stejně jako před časem legendární Angličan Gary Lineker.

„Lidé o tom často debatují,kdo je z téhle dvojice. Záleží i na tom, kdo fandí Barceloně a kdo Realu či Juventusu. Ale pro mě není co řešit. Jsem sice velkým fanouškem Ronalda, ale nejlepší hráč všech dob? To je prostě Messi," přiznal Lineker.