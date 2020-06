Záhadný příběh fotbalové hvězdičky šokoval Ostrovy

Neuvěřitelný příběh, kde zvraty neberou konce. Ostrovy žijí příběhem talentovaného fotbalisty Manchesteru United, kterému obrátila naruby život vážná dopravní nehoda, po níž upadl do kómatu. Když se probral, děly se hodně zvláštní věci. Lékaři tehdy mysleli, že nikdy nebude chodit a bude mít potíže s mluvením. Ani jedna skeptická prognóza se nepotvrdila, Rory Curtis si užívá života a pracuje jako kadeřník.

Deštivé srpnové odpoledne roku 2012 změnilo talentovanému fotbalistovi z Old Trafford život. Mladík měl tehdy na dálnici poblíž Birminghamu ošklivou bouračku. Čtyřicet minut byl zaklíněný ve voze, až pak jej hasiči dostali ven z vraku a začal boj o to, aby přežil. Kromě roztříštěné kyčle a zlomeného lokte měl i poraněný mozek, proto jej lékaři uvedli do umělého spánku.

Mladík studující sportovní vědu a psychologii se probral po šesti dnech a když poprvé promluvil se zdravotní sestřičkou, všichni byli v šoku. Spustil totiž plynulou francouzštinou, až si pečovatelka myslela, že rodina zraněného hráče pochází z Francie. Nikdo to nechápal, i samotný fotbalista byl vším fascinován. „Musel jsem pátrat, ale otec mi prozradil, že rod Curtisů pochází z Normandie a sahá až do roku 1800," uvedl fotbalista pro BBC. „Existuje mnoho teorií, které říkají, že mozek dokáže uchovat určité znalosti po generace. Je to šílené," dodal vyléčený fotbalista.

Znalost francouzštiny po pár dnech zmizela, a tak už zase Curtis mluví v rodné řeči. Po zranění si také myslel, že je mu pouze deset let a zajímalo ho, jak se má pejsek, kterého rodina měla. Jenže ten byl už pár let mrtvý. A vrcholem všeho bylo, když si fotbalista jednu chvíli myslel, že je hollywoodský herec Matthew McConaughey.

Postupem časy se hlava mladého fotbalisty srovnala a divoké představy jej opustily. V listopadu 2012 pak byl propuštěn z nemocnice. Stále ale fungoval jen na invalidním vozíku a předpovědi lékařů nedávaly rodině moc nadějí na zlepšení. Mladík měl mít v nejlepším případě potíže s chůzí a ani mluvení nemělo být bez problémů.

I odborníci se ale někdy Mladý muž se za rok zotavil, za dalších dvanáct měsíců začal hrát fotbal za amatérský tým Stourport. „Fotbal už ale nebude nikdy v mém životě tak důležitý jako předtím," přiznává Rory Curtis, že kopání do míče pro něj bylo životní věcí číslo jedna. Osm let od nehody se živí jako kadeřník a vlastní salon ve Worcesteru.