Tresty od jednoho do sedmi let! Sázkařská kauza je po osmi letech uzavřena

Případ se táhl dlouhých osm let. Etická komise Fotbalové asociace České republiky vynesla tresty v souvislosti s tzv. sázkařskou kauzou, týkající se ovlivněných utkání Juniorské ligy, druhé ligy a poháru v letech 2012-2013. Na základě soudem zjištěného skutkového stavu byly trojici hráčů Bíro, Hlaváček a Křeček uloženy tresty zákazu závodní činnosti v rozmezí od jednoho do sedmi let.