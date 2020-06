Červnové zasedání výkonného výboru UEFA bude dvoudenní

Červnové zasedání výkonného výboru Evropské fotbalové unie UEFA se kvůli nabitému programu uskuteční nejen 17. června, ale i o den později. Výkonný výbor by měl rozhodnout o osudu přerušené Ligy mistrů a Evropské ligy a možném snížení počtu hostitelských měst mistrovství Evropy, které bylo kvůli pandemii koronaviru přeloženo z letošního léta na příští rok.

Původně měl výkonný výbor zasedat 27. května, ale UEFA ho kvůli nedořešené záležitosti týkající se některých hostitelských měst Eura odložila na červen.

Evropský šampionát se má u příležitosti 60. výročí hrát poprvé ve dvanácti městech ve 12 zemích po celém kontinentu, uskutečnit by se měl od 11. června do 11. července. Zápasy mají hostit Londýn, Mnichov, Řím, Baku, Petrohrad, Budapešť, Bukurešť, Amsterodam, Bilbao, Glasgow, Dublin a Kodaň. Předseda UEFA Aleksander Čeferin však v květnu prohlásil, že u tří z nich jsou menší problémy, kvůli nimž by se počet pořadatelských měst mohl snížit.

Liga mistrů i Evropská liga by se měly dohrávat

Liga mistrů i Evropská liga byly přerušeny v březnu v průběhu osmifinále. UEFA chce soutěž dohrát do konce srpna. Finále se má uskutečnit na istanbulském Atatürkově stadionu. Minulý týden však agentura AFP a list New York Times uvedly, že UEFA uvažuje o změně dějiště. V Turecku by vyvrcholila některá z následujících sezon Ligy mistrů.

UEFA navíc zvažuje možnost, že by změnila formát soutěže a od čtvrtfinále by se evropské poháry hrály na jeden zápas v jednom městě.