MLS uspořádá turnaj na Floridě, pak už budou hrát kluby doma

Fotbalisty v zámořské lize MLS včetně českého útočníka Zdeňka Ondráška z Dallasu čeká po koronavirové pauze turnaj od 8. července na Floridě. Během něj sehraje 26 týmů rozdělených do šesti skupin tři zápasy základní části, které se jim budou započítávat do ligové soutěže. Šestnáctka mužstev postoupí do play off, jehož vítěz si zajistí účast v příštím ročníku Ligy mistrů Severní a Střední Ameriky.