Neymar je zpátky ve Francii, PSG začne za týden s přípravou

Liga mistrů, přerušená pandemií koronaviru, má vyvrcholit netradičně finálovým turnajem v srpnu. Nová sezona francouzské ligy by měla začít 23. srpna. Vítězem nedohraného uplynulého ročníku byl vyhlášen právě PSG, který získal titul potřetí za sebou.

Do nové ligové sezony vstoupí svěřenci trenéra Thomase Tuchela už bez nejlepšího střelce klubové historie Edinsona Cavaniho a kapitána Thiaga Silvy. Sportovní ředitel Leonardo potvrdil informace médií, že klub s oběma dosavadními oporami neprodlouží smlouvy. V dresu PSG by Cavani se Silvou ještě měli dohrát Ligu mistrů.

"Bylo to obtížné rozhodnutí. Oba se výrazně zapsali do historie klubu. Museli jsme se řídit rozumem," řekl Leonardo. Neymar by podle něj měl v Paříži zůstat, i když se spekulovalo o jeho možném návratu do Barcelony. "Nic nenasvědčuje tomu, že by to mělo být jinak," uvedl brazilský funkcionář. Neymar má smlouvu ještě na dva roky stejně jako další hvězdný útočník Kylian Mbappé. "Dál s nimi počítáme," řekl Leonardo.