FIFA založila fond na finanční podporu fotbalistů

Světová fotbalová federace FIFA ve spolupráci s hráčskými odbory založila fond na podporu hráčů, kterým kluby nevyplácí peníze. Do roku 2022 do něj pošle celkem 16 milionů dolarů (asi 380 milionů korun). Z toho pět milionů je vyčleněno i na zpětnou pomoc až do roku 2015.