Na trzích jsou tisíce lidí bez roušek, ale na fotbal nesmí, mrzí bývalého slávistu

„Neudělal mi radost sobotní výsledek našeho konkurenta v boji o záchranu Wehenu, který vyhrál v Kielu. Tím nám bohužel zase odskočil. Doufal jsem, že Wehen zaváhá. I tak všichni v klubu věříme, že minimálně šestnácté místo, ze kterého se jde baráže, se pořád uhrát dá," říká Petrák. Drážďany hrají dvakrát venku (Kiel, Sandhausen), na závěr doma přivítají Osnabrück.

V pátek proti Hamburku (0:1) kvůli menším zdravotním problémům Petrák nenastoupil, v pondělí už akle odehrál 70 minut s prvním Bielefeldem (0:4).

„Zápasy jdou rychle po sobě, hrajeme třikrát v týdnu. Takže ze zranění se musíte dát do kupy během dvou dnů. Před restartem soutěže se mluvilo o tom, že riziko zranění při takovém zápřahu a po nezvyklé pauze bude velké. Trenér proto základní sestavu neustále točí. Když má někdo zdravotní problém, naskočí jiní. Naštěstí máme široký kádr, dá se rotovat," podotýká Petrák.

Nabitý program se zvládnout dá, říká Petrák

Drážďany vlétly do soutěže z voleje. Kvůli neplánované, druhé karanténě. Ve chvíli, kdy ostatní týmy měly za sebou odehrané tři čtyři zápasy. „Takhle našlapaný program máme vlastně jenom my. Druhý den po zápase regenerujeme, následující den absolvujeme předzápasový trénink, vyspíme se a zase jdeme hrát. Začátek nebyl jednoduchý, ale myslím, že teď už se dá rychlý sled zápasů zvládnout," uvádí Petrák, který závidí českým klubům, že do hlediště můžou pouštět alespoň omezený počet fanoušků. V Německu stále lidé na stadiony nesmí.

Záložník Josef Hušbauer s dresem Drážďan

@DynamoDresden

„Je vtipný, že na trzích ve městě jsou tisíce lidí bez roušek. To problém není. Ale aby na fotbal pustili pět, deset tisíc, už problém je," nechápe Petrák, který v Dynamu hostuje z Norimberku do konce sezony. Vrátí se, nebo si v angažmá v Drážďanech prodlouží?

„Ve smlouvě mám zakotvenou opci. Záleží na mně, jestli ji uplatním. První podmínka pochopitelně je, abychom zůstali ve druhé lize. Zatím tedy absolutně netuším, kde příští sezonu budu hrát. Stát se může cokoli," dodává 28letý záložník.