Záruba potupil Voráčka! Podívejte se jak

Jako na ledě. Hlava nahoře, skvělý přehled, precizní přihrávky. Nejlepší český hokejista posledních let David Pastrňák umí i v kopačkách na fotbalovém trávníku. Hvězda Bostonu se zúčastnila čtvrtečního Souboje charitativních titánů mezi Nadací Jakuba Voráčka a Realu Top Praha. „Jako střelec jsem se ale neukázal, příště to musí být lepší," culil se Pastrňák.

Výtěžek ze čtvrtečního klání půjde ve prospěch nadace, jejíž cílem je zlepšit v České republice podmínky pacientů s diagnózou roztroušené sklerózy mozkomíšní. Tu založil hokejový útočník Philadelphia Flyers před pěti lety se svojí sestrou Petrou Klausovou, které byla tato nemoc diagnostikována.

Na stadionu druholigové Viktorie Žižkov se kromě Pastrňáka s Voráčkem proháněla spousta jejich českých parťáků, kteří taktéž válí v NHL. Stovky fanoušků na tribunách bavili také fotbalové legendy v čele s Janem Kollerem, Vladimírem Šmicerem a Patrikem Bergerem.

Hokejový útočník David Pastrňák během charitativního zápasu Real Top s týmem Jakuba Voráčka.

Kateřina Šulová, ČTK

Velkým potleskem ocenili populárního „Dina", který si na prsa zpracoval centr Davida Lafaty a nádherným volejem málem protrhnul síť. Nejhezčí okamžik ovšem obstaral sportovní komentátor Robert Záruba. Fantastickým lobem z 25 metrů přehodil brankáře Nadace Voráčka. Ten si mezi tyče stoupl kvůli menšímu zranění nohy.

„Pár zákroků jsem měl, ale nestálo to celkově za nic. Dva góly byly ale moje," pravil Voráček, který se krátce vyjádřil o zamýšleném pokračování NHL bez diváků. „Chtějí nás do klubů nahnat co nejdřív, přitom podmínky na trénování máme lepší tady. Bez diváků to bude stát za prd, jenže jde o velké peníze, což je na celém světě priorita číslo jedna. Být ale zavření tři měsíce na hotelu bez rodin...přijde mi to jako takové lámání přes koleno," dodal Voráček.