Nizozemský brankář Stekelenburg se vrací do Ajaxu

Stekelenburg přišel do Ajaxu v patnácti letech a v roce 2002 si ve slavném klubu odbyl seniorský debut. Do roku 2011 s týmem získal tři mistrovské tituly a poté odešel do zahraničí, kde chytal za AS Řím, Fulham, Monako, Southampton a naposledy Everton.

Za nizozemskou reprezentaci odehrál Stekelenburg 58 zápasů, vedle stříbrného MS v JAR byl jedničkou i na ME 2012. Předtím kryl v národním týmu záda Edwinu van der Sarovi.