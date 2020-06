Zemřel československý fotbalový mistr Evropy Pollák, hvězda Košic i Sparty

Jeden ze slavných československých fotbalových mistrů Evropy z roku 1976 a bronzový medailista z dalšího šampionátu, košický Jaroslav Pollák, dnes zemřel. Bylo mu 72 let. O jeho úmrtí informoval slovenský svaz s tím, že podlehl krátké a těžké nemoci. V tichosti, jak bylo v posledních letech pro něj typické, doma v přítomnosti nejbližších, připomínají svazové stránky.

Jaroslav Pollák (vpravo) v souboji s Johanem Cruyffem v utkání československých fotbalistů proti Nizozemsku na ME v roce 1976. Vlevo přihlíží Jozef Móder.

Pollák během kariéry nastupoval jako záložník za Košice, Banskou Bystricu, Salcburk nebo Spartu, kde po ukončení kariéry působil v 90. letech také jako sportovní ředitel.

Za reprezentaci odehrál 49 zápasů a dal jednu branku, vedle zlata z Bělehradu získal i bronz na ME 1980. Mimo jiné také na Karlově univerzitě vystudoval práva.

Rodáka z Medzeva ve fotbalovém prostředí vždy přezdívali Bobby, neboť se podobal anglické legendě - Bobbymu Charltonovi. Nepřehlédnutelná byla jeho typická "přehazovačka" a hlavně byl vždy a všude "motorem mužstva". Disponoval neskutečnou kondicí. Měl dvoje plíce, tradovalo se o něm.

Dvanáct let byl součástí velkého košického mužstva VSS, kde tvořil legendární záložní řadu s Daňkem a Štafurou.

Během dvouleté vojny působil v Banské Bystrici. Hájil i barvy Sparty, se kterou získal Český i svůj jediný Československý pohár. Zahrál si také rakouskou ligu, v Salcburku v období 1981 až 1983 prakticky nevynechal žádný zápas tehdejší Austrie.

Na "stará kolena" se vrátil do košického mužstva, poslední zápas za něj odehrál v 41 letech! Ve federální lize má započítaných 418 startů.

Reprezentační dres nosil od mládežnických kategorií. Z turnaje UEFA, což bylo neoficiální juniorské ME, má bronz, ze seniorského ME 1976 zlato, ačkoli ve finále s NSR nehrál, protože v semifinále s Nizozemskem byl vyloučen. Ale předvedl skvostný výkon. Na kontě má i start na MS 1970 a byl členem týmu, který na ME 1980 vybojoval bronz, i když na šampionátu nenastoupil.

Po skončení hráčské kariéry se uplatnil jako funkcionář. Zejména v 1. FC Košice, ve kterém byl v nejúspěšnějších letech viceprezidentem klubu, působil také jako sportovní ředitel Sparty v rezešovské éře.

Pak se však z fotbalu vytratil, před veřejností se uzavřel. Proč to udělal, ví opravdu jen málokdo, připomínají stránky slovenského svazu.

Přístup k němu prý mělo kromě nejbližších jen pár jedinců. A také zůstal ve spojení s hudbou, miloval písně Elvise Presleyho.