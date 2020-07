Tady ti černoši, to nechápu... Bývalý kouč Sparty si na Slovensku zavařil

Na Slovensku to Holoubek pořádně schytal za svůj komentář ke střetu Brazilce Rafaela Rataa ze Slovanu s Lukášem Kojnokem z Ružomberoku. Sudí odpískal Rataův faul, s čímž Brazilec rozčilenou gestikulací vehementně nesouhlasil.

„Zajede do něj, otočí ho a ještě se diví. To je pro mě nepochopitelný. Místo, aby se omluvil hráči, kterého v podstatě zraní, tak jde a diví se... Tady ti černoši všichni v tuhle chvíli... Vadí mi to, to chování," komentoval Jihoameričanovo chování Holoubek.

Hřejivý komentátorský moment ve vysílání @sportCT aneb sem se asi přeslech, vole? pic.twitter.com/k3lWVABmqe — Martin Krepindl (@mart_ass) July 8, 2020

Jeho slova pochopitelně neušla pozornosti a na sociálních sítích to 40letý kouč celkem schytal.

Rodák z Humpolce se ale ke všemu následně postavil čelem a na stránkách slovenského serveru šport.sk se omluvil.

Rád se osobně omluví

„Připouštím, že můj výrok byl velmi nešťastný, a sám jsem si to uvědomil hned potom, co zazněl v éteru v televizním přenosu. Věřte mi, nebyl vysloven s žádným rasistickým podtextem vůči hráči Rafaelu Rataovi. I když byl můj výrok krajně nešťastný, myšlený byl jen tak, že hráči tmavé pleti, s kterými mám dlouhodobou zkušenost, jsou emotivnější a na výroky rozhodčích na hřišti občas reagují popudlivě. Tím rozhodně netvrdím, že jiní fotbalisté takto nevystupují a že jich není též hodně," kál se Holoubek.

„Rasismus a xenofobie ve fotbale nemají místo, všichni jsme si rovni. Pokud se někoho můj nešťastný výrok dotkl, upřímně se mu omlouvám, protože opravdu nebyl myšlený nijak zle. Rád se osobně omluvím i Rafaelu Rataovi, kterého respektuji jako výborného hráče," uvedl také mimo jiné Holoubek.