Legionář z Ostrovů Souček završil pohádkový půlrok další korunovací. Vyhrál i tuzemský Zlatý míč

Téměř pohádkový příběh bývalého kapitána mistrovské Slavie a dnes už definitivně legionáře ve službách anglického West Hamu United Tomáše Součka má další snové rozuzlení. Poté, co v zimě odešel na ostrovy pomáhat Kladivářům k záchraně v Premier League, byl v tuzemsku zvolen a vyhlášen Fotbalistou roku 2019, po koronavirové pandemii svými výkony skutečně přispěl k záchraně West Hamu v Premier League, dnes byl v Praze vyhlášen vítězem Zlatého míče, v anketě, kterou v tuzemsku pořádají fotbaloví novináři už čtyřiadvacet let.

„Byl to nejtěžší, ale zároveň nejkrásnější půlrok v mé dosavadní kariéře. Když jsem v zimě odcházel do West Hamu, seběhlo se všechno strašně rychle a já ani pořádně nevěděl, do čeho jdu," přiznával Tomáš Souček při přebírání trofeje.

O jeho vítězství v 24. ročníku Zlatého míče nebylo sebemenších pochyb. Anketě, v níž hlasují fotbaloví novináři, suverénně vládl už po podzimu, kdy ještě oblékal dres mistrovské Slavie a mířil s ní za obhajobou titulu. Vždyť Pražané měli i díky pětadvacetiletému kapitánovi už šestnáctibodový náskok na druhou Plzeň.

Fotbalista West Hamu Tomáš Souček gratuluje Michailu Antoniovi ke gólu proti Manchesteru United.

Cath Ivill, ČTK/AP

Souček se navíc podílel na úspěšném účinkování Slavie na scéně Ligy mistrů, patřil i ke klíčovým postavám české reprezentace, s níž postoupil na evropský šampionát.

Tomáš Souček v zápase proti Burnley

Richard Heathcote, Reuters

Na jaře pak jeho kralování pokračovalo, neboť i druhou část ankety ovládl zcela suverénně. Vždyť před druhým Patrikem Schickem, který prožil báječnou sezonu v bundesligovém Lipsku, vyhrál s náskokem téměř dvou set bodů. I Schick si ovšem v anketě na jaře výrazně polepšil a dostal se na celkově čtvrtou příčku.

Pořadí jarní části: 1. Souček 542, 2. Schick 353, 3. Vaclík 332, 4. Kolář 297, 5. Škoda 140, 6. Hložek 127, 7. Kadeřábek 118, 8. Ševčík 110, 9. Darida 105, 10. Novák 63, 11. Coufal 57.

Však si také manažer obou legionářů Pavel Paska při dnešním vyhlášení pochvaloval, jak báječně si jeho hráči vedli. Aby také spokojen nebyl, když se hostování Součka ve West Hamu nakonec proměnilo v nejvyšší transfer v historii českého fotbalu. Vždyť Slavia za něho zinkasuje celkem 513 milionů korun.

Druhé místo v 24. ročníku Zlatého míče obsadil brankář Tomáš Vaclík ze Sevilly, třetí pak další gólman Ondřej Kolář z mistrovské Slavie. Historicky nejúspěšnější fotbalistou v anketě Zlatý míč je Petr Čech, který se stal držitelem trofeje celkem dvanáctkrát.

Vítězové podle počtu prvenství: 12 - Petr Čech, 6 - Pavel Nedvěd, 1 - Jiří Němec, Patrik Berger, Tomáš Rosický, David Lafata, Tomáš Vaclík, Tomáš Souček

Mimochodem v první patnáctce je hned osmička hráčů, kteří během sezony nastoupili za Slavii. Vedle vítězného Součka jsou to třetí Kolář, pátý záložník Alex Král, jenž na podzim odešel z Edenu do Spartaku Moskva, sedmý obránce Jan Bořil, jedenáctý další bek Vladimír Coufal, dvanáctý stoper David Hovorka, třináctý útočník Milan Škoda, který na jaře v tureckém Rizesporu překonal metu 100 ligových branek, a čtrnáctý středopolař Petr Ševčík. Hovorka kvůli zranění v druhé polovině sezony neodehrál ani minutu, přesto mu 143 bodů z podzimu stačilo na pozici těsně za elitní jedenáctkou.

Anketa Zlatý míč České republiky: 1. Tomáš Souček (Slavia /West Ham) 1326 2. Tomáš Vaclík (FC Sevilla) 935 3. Ondřej Kolář (Slavia) 745 4. Patrik Schick (AS Řím/Lipsko) 589 5. Alex Král (Slavia/Spartak Moskva) 431 6. Vladimír Darida (Hertha Berlín) 355 7. Jan Bořil (Slavia) 278 8. Pavel Kadeřábek (Hoffenheim) 252 9. Adam Hložek (Sparta) 251 10. Jakub Jankto (Sampdoria Janov) 238 11. Vladimír Coufal (Slavia) 190