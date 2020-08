Fotbalová MLS se v běžném formátu rozběhne v půlce srpna

Zámořská fotbalová liga MLS bude od 12. srpna pokračovat v běžném formátu sezony, v němž by kluby hrály na vlastních stadionech, pouze bez diváků. Kvůli omezení cestování se trojice kanadských celků zapojí do soutěže později. Do rozšířeného play off postoupí 18 týmů, finále by se podle vedení soutěže mělo uskutečnit 12. prosince.