Turnaj MLS v Orlandu vyhráli fotbalisté Portlandu

Fotbalisté Portlandu ve finále turnaje MLS is Back (MLS je zpět) porazili 2:1 Orlando a vedle prémie 328 tisíc dolarů (7,3 milionu korun) si zajistili účast v nadcházejícím ročníku Ligy mistrů CONCACAF. Hráči Timbers se tak v pohárech představí poprvé od roku 2016.

Turnaj MLS is Back se hrál za zavřenými dveřmi v Orlandu a výsledky ze skupin se započítávaly do základní části MLS, která by se měla po pětiměsíční pauze zaviněné pandemií znovu rozběhnout ve čtvrtek. Akce se účastnilo 24 z 26 týmů soutěže, kvůli několika hráčům nakaženým koronavirem chyběly Nashville a Dallas, kde působí český útočník Zdeněk Ondrášek.