Podpora boje proti rasismu? Někteří fanoušci Ondráškův tým vybučeli

Zápas v Dallasu se hrál jako první z utkání velkých zámořských ligových soutěží po koronavirové pauze za přítomnosti fanoušků. Na stadion smělo 5100 diváků, přišlo jich 2912.

Dallas stihl v březnu před přerušením sezony odehrát dva ligové zápasy, Ondrášek v obou skóroval. Turnaje v Orlandu se kvůli nákaze v mužstvu nezúčastnil ani Nashville.

Oba týmy před zápasem poklekly při americké hymně na protest proti sociální a rasové nerovnosti, za což si vyslechly od některých fanoušků bučení. Reakce diváků pobouřila obránce Dallasu Reggieho Cannona.

"Jsou tu fanoušci, kteří na vás bučí kvůli tomu, že si stojíte za tím, čemu věříte. Podporují to miliony lidí, my jsme o tom diskutovali s ostatními týmy i vedením ligy a pak na nás bučí fanoušci na vlastním stadionu. Myslím, že to bylo naprosto nechutné," prohlásil Cannon.