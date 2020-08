Z jihomoravského fotbalu. Ty Turku zasranej, zmr..., teroristo, islamisto, obořil se na rozhodčího

Pěkně ostře se nám to rozjelo. Nižší fotbalové soutěže v některých krajích už měly svůj výkop a přicházejí i kuriózní situace. Při utkání jihomoravské I. B třídy Veverská Bítýška – Kobeřice (0:3), rozhodčí zaznamenal do zápisu ostré výrazy, které v naprosto nebývalé míře ze strany jednoho z diváků padaly na jeho hlavu.

"Ty Turku zasranej, ty tady nemáš co dělat v týhle republice. Zm*** islámskej, běž si propagovat ten svůj islamismus někam jinam, teroristo, islamisto. Ty bys nás tady postřílel, ty seš toho schopnej..." vyslechl si v zápase sedmé nejvyšší domácí soutěže 22letý Varol Ikizgül, v Česku narozený sudí s tureckými kořeny.

Alespoň tak to stojí v oficiálním dokumentu o utkání. Fanoušek během něj nezůstal anonymní. Za pomoci jednoho z asistentů byl podle vyjádření rozhodčího identifikován a uveden do zápasu, přičemž by také měl být členem FAČR, a tudíž by mohl být řešen disciplinárními orgány.

Ale popořadě. Před slovním výlevem diváka sudí po dvou žlutých kartách za slovní protesty vyloučil jednoho z domácích hráčů.

„Měl bys u toho pískání běhat, to je pak vidět, když to nepískáš. Se na sebe podívej, jak vypadáš, měl bys s tím něco dělat," spustil kritiku domácí hráč, který se domáhal odpískání faulu v prospěch svého celku. Dostal žlutou a pak druhou, když v připomínkách pokračoval. Opustil hrací plochu.

Ke slovu pak přišel již zmíněný divák, dle dostupných informací blízký příbuzný vyloučeného hráče. A nezůstalo jen u jednoho slovního útoku, další přišel po zápase. „To si ještě odsereš," zaznělo podle arbitra před jeho odjezdem z parkoviště u hřiště. „Jsme si mysleli, že se normálně odpálíš, ty toho jsi schopnej, holky utíkaly ze stadionu," citoval dále sudí výroky, z nichž některé na fotbale u nás jsou asi dosud neslýchané. Slyšet je měli i oba asistenti.

Ikizgül, který se narodil v Česku, fotbal tu hraje odmala a vydal se i na dráhu rozhodčího, se proti nim ohradil.

„Moje mamka je Češka a nikdy mě ani nikdo nijak odlišně nebral, tudíž to pro mě byla velmi náročná situace po psychické stránce a dalo mi zabrat, abych se udržel," uvedl na facebooku s tím, že rozhodně není terorista. „Dokonce nejsem ani muslim. A už vůbec nedokážu pochopit názor člověka, kterej islám automaticky ztotožňuje s terorismem nebo nějakou radikální islamistickou organizací," pokračoval.

Situace byla hodně vypjatá, ale zjevně zůstalo jen u ostrých slov. „Jsem rád, že jsem udržel nervy na uzdě, protože jsem doopravdy chvíli myslel, že tomu hovadu jednu natáhnu," ulevil si rozhodčí na sítích, kde je případ předmětem četných diskusí.

Ikizgülovi se dostalo podpory od generálního sekretáře FAČR Jana Paulyho. „Je to něco strašného," komentoval urážky jeden z vrcholných představitelů FAČR. „Je úctyhodné, že si Varol zachoval chladnou hlavu i v takto složité chvíli," napsal dále na sítích.