O přestávce přišel boj o život, fotbalista se snažil zachránit rozhodčího

Pauza při fotbalovém utkání se změnila v nejtěžší boj. Šlo o život, hlavní roli hrál kolínský fotbalista Ondřej Soběslav. Za pomoci lékaře Jana Balíka a předsedy klubu Vladimíra Zemana se snažil zachránit rozhodčího Luboše Valu, který po prvním poločase přátelského utkání s libereckým béčkem zkolaboval. Povedlo se jim to. Hráč patnáct minut masíroval srdce postiženého a podle lékařů to bylo rozhodující. Vše se odehrálo zkraje srpna, u sudího teď probíhá rekonvalescence, fotbalista dostane ocenění.

Okamžitá první pomoc s namáhavou masáží srdce před příjezdem rychlé záchranné služby pomohla a rozhodčí Vala tak Kolínským vděčí za záchranu svého života. Soběslav, povoláním policista, využil svých znalostí získaných z absolvovaných zdravotních kurzů.

„Slyšel jsem, jak někdo volá, že kdosi u laviček zkolaboval. Podle dresu jsem rychle poznal pana rozhodčího," cituje fotbal.cz hráče, kterého v životě už několik podobných situací potkalo.

„Vím, co si mohu dovolit. Kdybych pociťoval, že už fyzicky nestačím, samozřejmě bych se nechal vystřídat, protože by to bylo pro dobro toho člověka. Ale cítil jsem, že mi pán zabíral, takže jsem to v tu chvíli chtěl dotáhnout až do konce." pokračuje Soběslav.

Po události to vše zprvu nebral jako mimořádný čin. „Myslel jsem jen na to, aby to pan Vala zvládl. Zlom přišel ve chvíli, kdy mně přímo od něj přišla zpráva, kdy mi děkoval za záchranu života. Tehdy mi došlo, že ten den nebyl prožitý nadarmo a vše mělo smysl. Pocit úlevy byl k nezaplacení," dodává Soběslav, jemuž se dostalo poděkování. Stejně tak dalším přítomným z divizního klubu.

„Jménem rodiny pana Luboše Valy bychom takto chtěli poděkovat za záchranu jeho života. Dne 5. srpna, při utkání Kolín – Liberec „B", mu pomohli a zachránili život, pro nás výjimeční lidé, pan Ondřej Soběslav, doktor Jan Balík, předseda klubu Vladimír Zeman a tým RZS. Díky rychlému zásahu několika duchapřítomných lidí udrželi Luboše při životě," uvedla rodina rozhodčího, který se zotavuje.

Vedení města rozhodlo, že Soběslav obdrží Cenu za záchranu lidského života.