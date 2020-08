Řepka v okresním přeboru táhne. Jeho domácí premiéru považují za zápas století

Téměř pět set fanoušků přilákal Tomáš Řepka na svoji domácí premiéru v dresu Červených Janovic. Je to mnohonásobně víc než jich tady na zápasy III. třídy na Kutnohorsku chodí. „Jeho přínos je obrovský, podívejte, co se tady děje, je to zápas století. Předtím jich chodilo tak patnáct, dvacet,“ směje se hrající trenér Štěpán Kacafírek, který angažmá šestačtyřicetiletého obránce zařídil. Jak se Řepkovi v utkání s Vlkančí dařilo, na to se podívejte ve videu.

Když Tomáš Řepka za Červené Janovice před týdnem debutoval, slavil v Sedleci výhru 8:4. Teď jeho tým deklasoval své soupeře ještě víc. Vyhrál 11:1. Jasno bylo hned po první půli, po které vedl už 9:0. „Brnkačka? Když hrajete na nějaké úrovni a pak jdete hrát takovou jakoby vesnickou župu, tak je to samozřejmě jiné. To tempo je jiné, ale já z toho mám dobrý pocit. Zahrál jsem si a jsem spokojenej," hodnotil Tomáš Řepka.

V Červených Janovicích má zatím smlouvu na půl roku. „Pak uvidíme, jak na tom budu zdravotně... Já totiž zjistil na soupisce, že jsem tady nejstarší, takže když mi to zdraví dovolí, chtěl bych pokračovat," říká fotbalový bouřlivák.

Ve svém novém působišti se sešel s dalším bývalým reprezentantem Martinem Jiránkem. Ten ale tentokrát sledoval zápas jen z lavičky. V minulém utkání si totiž natrhl lýtkový sval. „S Tomášem Řepkou jsme spolu poprvé v jednom týmu, během kariéry jsme se ještě nepotkali. Je to super, jsem za to rád. Pro diváky je to hodně atraktivní a pro kluky, co hrají vedle něj, je to velká škola. Všichni ho poslouchají a na hřišti je to znát."