Sýkorovi pokazily premiéru v Polsku penalty. Už jsem nechtěl být každý rok jinde, tvrdí exslávista

Nechtěl se již potloukat po hostováních, proto Jan Sýkora opustil Slavii a podepsal čtyřletou smlouvu s Lechem Poznaň. „Chci předvádět výkony, které by mě mohly dostat do reprezentace," plánuje. V neděli zažil v Extraklase debut. Proti Wisle Plock naskočil do zápasu v 84. minutě, jeho Lech však neudržel vedení 2:1. Dvě minuty před koncem inkasoval podruhé z pokutového kopu. Doma remizoval 2:2.

Jaká byla premiéra v polské lize?

Jsem rád, že jsem se na hřiště alespoň na chvíli podíval. Ale radost z prvního startu mi pokazila remíza. Dostali jsme dva góly z penalt a sami nevyužili naše příležitosti. Věřím ale, že po reprezentační pauze už budeme pokračovat vítězně.

Hrát umíte na vícero postech, na jaký s vámi počítá Lech?

Primárně na křídla, jedno i druhý. Uvidíme. Ale kam mě trenér bude chtít dát, tam může. Nevadí mi to, mohu hrát všechno.

Je pro vás důležité, že po delší době nejste nikde na hostování?

Je, hodně. Prioritou pro mě bylo zahraničí a na jaře jsem si říkal, že by to mohlo vyjít. Trošku mi však vzala vítr z plachet korona. Nakonec to však vyšlo. Jsem rád, že mě Slavia pustila. Už jsem byl i rozhodnutý, že kdyby mi nevyšlo zahraničí, budu se připravovat se Slavií. Je dobrý být zase v kabině, kam patříte. Už jsem nechtěl být každý rok někde jinde.

Ano, předminulou sezonu jste hostoval v Liberci, minulou zase v Jablonci. Nelitujete toho, že jste se ve Slavii neprosadil trochu víc?

Nepřemýšlím tak. Co se stalo, stalo se. Cesty jsou občas klikatý. Třeba díky tomu, že jsem šel do Jablonce, o mě Lech stále stál. Myslím, že v Jablonci bylo vidět, že jsem hrál a měl i hodně bodů. Lepší, než kdybych třeba ve Slavii seděl na lavičce. Lech měl o mně tři čtvrtě roku, možná rok zájem, a teď je na mně, abych předvedl dobré výkony.

Budou se od vás čekat, když jste největší posilou v historii klubu. Nesvazuje vás to?

Nevím, zda jde o úplně největší přestup, možná jo. Ale víceméně je to jedno, jestli bych přišel zadarmo nebo jde o největší přestup. Nikdy jsem takový věci neřešil. Chci se tady prosadit, předvádět výkony, které by mě mohly dostat i do reprezentace a kterými pomůžu celému klubu. Za tu krátkou dobu pozoruju, že jde o výborný klub, ve kterém všechno funguje úplně fantasticky. Za příklad tady třeba furt dávají Roberta Lewandowského.

Sýkora slaví ještě v dresu Jablonce branku do sítě Českých Budějovic

FK Jablonec.cz

Čerstvý vítěz Ligy mistrů s Bayernem před deseti lety právě z Poznaně jako nejlepší střelec polské ligy do Německa zamířil...

Vzpomínají tady na něj pořád. Zmiňovali ho zatím skoro všichni, se kterými jsem se bavil. Každý se mě ptal, komu jsem fandil ve finále Ligy mistrů (PSG-Bayern Mnichov 0:1). A víceméně všichni tady fandili Bayernu. Už jen právě kvůli němu.

Vy také?

Taky jsem fandil Bayernu, ale abych řekl pravdu, ani nevím proč. Byl mi prostě jen sympatičtější.

Mimochodem jednou jste říkal, že vyhrajete Ligu mistrů také. Stále o tom sníte?

Samozřejmě, proč bych o tom nesnil? Musíte snít o velkých věcech. Nanejvýš jen skončíte pod nimi. Ale když o nich nebudete ani snít, tak se k nim nepřiblížíte.

To byste se však musel z Poznaně ještě pravděpodobně posunout výš, ne?

To bych samozřejmě chtěl. Když budu hrát dobře, tak bych se určitě ještě chtěl posunout do lepšího klubu. Neříkám, že tady budu do pětatřiceti a pak skončím, i když tím netvrdím, že bych tady nemohl zůstat i delší dobu, když se mi bude dařit a budu tady spokojený a šťastný.

Mimochodem před rokem jste založil svou módní značku BYSJ. Zkusíte teď proniknout i na polský trh?

Jasně, doufám, že nám to tady vykoupí! (směje se) Mám na to kamaráda Lukáše, s nímž jsem to zakládal a ten se o to postará, abych s tím neměl starosti a mohl se koncentrovat jen na fotbal. Ale není vyloučené, že budeme expandovat i sem.