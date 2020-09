První redka v životě! Fenina vyloučili, starosta ho brání

Jeho návrat k fotbalu v dresu Řeporyj má být především velká show. A poprask kolem fotbalového internacionála skutečně nastal hned při jeho druhém vystoupení v pražské I. A třídě. Martin Fenin byl na hřišti Slivence po 17 minutách na trávníku vyloučen a jeho tým na hřišti lídra tabulky hladce prohrál 2:5. „Bylo to levý prostě a tohle si ještě Slivenec odskáče. Fešák udělá čtyři kotrmelce. Vůbec to nezapadá do Martinova obrazu. Je nevinný. Podáváme si protest,“ hájí svého kamaráda a souseda Pavel Novotný, řeporyjský starosta.

Jako by něco tušil. „Ve Slivenci nenastoupím, abych mohl hrát příští kolo doma proti Libuši," avizoval na sociálních sítích Fenin.

Plán mu nevyšel. Ve Slivenci šel na hřiště v 70. minutě a hned v 87. byl vyloučen. Rozhodčí Pavel Chrenko do zápisu uvedl, že červenou kartu ukázal slavnému hráči za strčení soupeře do oblasti hrudníku v přerušené hře. Fenina tak čeká trest.

„Celé mi to přijde hrozně moc smutné. Nebudete věřit, ale je to moje první červená karta v kariéře. Já jsem prostě svoji první červenou obdržel v utkání proti Slivenci. Nevím, zda se mám smát, nebo brečet," cituje internacionála eXtra.cz.

Slivenec čeká 7 let neštěstí! pic.twitter.com/RZ9L3WpWfd — Pavel Novotný (@PavelNovotnak) September 7, 2020

Novotný přivolává 7 let neštěstí

„Slivenec čeká 7 let neštěstí! Martin Fenin (samozřejmě skandálně a nezaslouženě, serious) dostal ve Slivenci první redku v životě. To je kampaaaaň!" píše na twitteru řeporyjský starosta Pavel Novotný.

Známý politik Fenina před pár dny uvítal v FK Řeporyje ve velkém stylu. Nezkrotný internacionál při svém debutu nastoupil v 60. minutě a pomohl svým novým spoluhráčům k remíze 2:2 se Zbraslaví.

Ve Slivenci stačil odkopat jen 17 minut... „Co se přesně stalo? No byl tam nějaký faul a jeden jejich klučina to začal emotivně řešit. Vystartoval po mně a vulgárně se do mě pustil. Trošku do mě strčil, tak jsem si to nenechal líbit a taky jsem do něj trochu strčil. On se tam pak začal válet a dost tomu přidal," nabízí Fenin svůj pohled a ujišťuje, že jeho reakce byla tak maximálně na žlutou.

Řeporyje sice uvedly do zápisu námitku, Fenina však trest za vyloučení takřka jistě nemine.