Bývalý sparťan loupil na Slovensku, i Francii dává Lustrigól na frak

Přišel s všeříkající přezdívkou Lustrigól. Příliš ji nepotvrdil, v české lize strávil jen kalendářní rok 2006. Stihl 25 ligových zápasů a dal v nich 5 gólů. Jelikož však švýcarský útočník Mauro Lustrinelli zasáhl do dvou sezon, má ve svém životopise jeden mistrovský titul a dva České poháry, které s fotbalovou Spartou získal. Dnes 44letý internacionál se po skončení kariéry vydal na trenérskou dráhu. Momentálně úspěšně, švýcarskou reprezentaci do 21 let táhne k postupu na mistrovství Evropy.