Výnosy přes miliardu. Přesto je fotbalová asociace v mnohamilionové ztrátě. A získává méně než jezdectví či triatlon

Asociace měla potřetí v historii výnos přes miliardu korun. Oproti roku 2018 se ovšem snížil, z více než dvou miliard klesl na 1,65 miliardy korun. Loňské náklady dosáhly téměř 1,7 miliardy korun, což je o 343 milionů méně než za rok 2018.

Téměř 54 procent výnosů tvořily vloni finance od Unie evropských fotbalových asociací (UEFA), která poskytla asociaci 883,2 milionu korun. Předloni činily peníze od UEFA skoro dvě třetiny příjmů. Od Mezinárodní federace fotbalových asociací (FIFA) získala FAČR 22,6 milionu korun, téměř 188 milionů korun pak tvořily vlastní příjmy.

Ze státních dotací za rok 2019 dostal fotbal 550,6 milionu korun. Podle přepočtu na jednoho sportovce je na desátém místě za hokejem, lyžováním, basketbalem, atletikou, volejbalem, triatlonem, plaváním, tenisem a jezdectvím. Hokejový svaz v průměru na jednoho člena získal vloni 6517 korun, zatímco fotbal jen 1739 korun.

"Ten přepočet do určité míry něco říká o tom, jakým způsobem se historicky vyvíjelo financování sportu. Krásně se tu ukazuje, že celková globální částka není všeříkající informace," řekl na tiskové konferenci předseda FAČR Martin Malík.

"Ono se obecně dost často skloňuje, že FAČR dostává ze státního rozpočtu významnou podporu. Všichni říkají, přes 500 milionů, co FAČR s takovými prostředky dělá? Ukazuje se, které všechny sporty jsou v přepočtu na jednoho sportovce před FAČR. Zcela jednoznačně to není dáno do souladu. Je to jeden z našich úkolů do nejbližší budoucnosti, abychom v tomto směru udělali určitou osvětu," dodal Malík.

Z nákladů byly nejvyšší položkou finance do klubů, které tvořily 61 procent. Šlo o 1,04 miliardy korun. Na rozhodčí asociace vynaložila 164 milionů korun, na ostatní služby 131 milionů korun, na odměny trenérů 127 milionů korun a na mzdy pak 79 milionů korun. Všechny reprezentační týmy vloni stály 215 milionů korun, talentovaná mládež o pět milionů méně.

Podruhé za sebou se do kladných čísel dostala dceřiná společnost STES, která se zabývá prodejem smluvně poskytnutých televizních, marketingových a reklamních práv.