Gól roku? Fotbalista si vychutnal brankáře neskutečnou parádou

To se jen tak nevidí. Hodně netradiční trefu si v utkání druhé nejvyšší americké soutěže USL Championship připsal kolumbijský fotbalista Hartfordu Athletic Danny Barrera. Ten domácího brankáře Philadelphie 2 Mitchella Budlera při výhozu z pokutového území nachytal na švestkách a parádním gólem rozhodl o vítězství hostů v poměru 3:2.

Hostující fotbalisté Hartfordu se v závěru středečního duelu proti Philadelphii za stavu 2:2 hnali do jednoho z posledních útoků. Jejich akci ale překazil nepřesný centr záložníka Jorgensena, takže míč pohodlně lapil gólman domácích Budler.

Jenže pak přišlo něco, co nikdo nečekal. Budler se pokusil hodem rychle rozehrát na některého ze svých spoluhráčů. Situace ale nevídaným způsobem využil třicetiletý Kolumbijec Barrera. Ten do dráhy hodu akrobatickým způsobem vymrštil svou nohu tak, že míč od zadní části jeho kopačky odrazem doplachtil až do branky.

Hosté tak mohli slavit. Kuriozní trefa znamenala vítězství Hartfordu v poměru 3:2. Fanoušci na sociálních sítích volají po tom, aby netradiční zakončení Barrery bylo nominováno na Cenu Ference Puskáse pro nejhezčí gól sezony.