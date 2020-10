Polák Lewandowski je nejlepším fotbalistou roku podle UEFA

Dvaatřicetiletý Lewandowski, který si v minulém ročníku s 55 góly vylepšil osobní maximum, navíc vyhrál i cenu pro nejlepšího útočníka.

Bavorskému gigantovi pomohl v předchozí sezoně k triumfu v Lize mistrů, bundeslize a Německém poháru. Skvěle Bayern načal i tento ročník, v němž ovládl Superpohár UEFA a německý Superpohár.

"Jsem velmi vděčný, hrdý a šťastný. Když pracujete tak tvrdě a obdržíte takovou cenu, je to něco výjimečného. Jsem pyšný na celý tým za to, co dokázal," prohlásil při převzetí trofeje Lewandowski.

OFFICIAL: Robert Lewandowski is the 2019/20 UEFA Player of the year 🏆 pic.twitter.com/K6wWqG3wdn — Quintuple Winners 🏆🏆🏆🏆🏆 (@iMiaSanMia) October 1, 2020

Poprvé v historii ocenění, které se uděluje od roku 2011, chyběli v elitní trojici hvězdní Lionel Messi z Barcelony a Cristiano Ronaldo z Juventusu Turín.

Bayern vládl i v dalších kategoriích

Mnichovský celek ovládl i další kategorie. Nejlepším gólmanem byl zvolen Neuer, obráncem Joshua Kimmich a trenérem Hans-Dieter Flick. Suverenitu Bayernu narušil pouze De Bruyne, který byl oceněn jako nejlepší záložník.

"Je to skvělé ocenění, ale bez týmu kolem mě by to nebylo možné," citovaly Flicka webové stránky Bayernu. "Byl to bláznivý rok. Splnil se nám obrovský sen. Tým se neskutečně vyvinul a zápas od zápasu nám rostlo sebevědomí," konstatoval pětapadesátiletý Němec.

Cenu prezidenta UEFA převzal bývalý kanonýr Chelsea Didier Drogba. Nejlepší fotbalistkou se stala dánská útočnice Pernille Hardenová z Chelsea.

Nejlepší hráče vybíralo 80 trenérů klubů, které v uplynulém ročníku startovaly ve skupinách Ligy mistrů (32) a Evropské ligy (48), a 55 novinářů za každou členskou zemi UEFA.