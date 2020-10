Giroud ve 100. zápase v reprezentaci překonal Platiniho

Giroud, jenž proti Ukrajině navlékl poprvé v národním dresu kapitánskou pásku, nejprve vyrovnal Platiniho 41 gólů ve 24. minutě, když obstřelil brankáře Heorhije Buščana zpoza pokutového území. Střelecký zápis francouzské legendy překonal o deset minut později svým nejčastějším způsobem, tedy hlavou.

"Řada lidí mi před zápasem připomínala Platiniho. Věděl jsem, že tento zápas bude plný emocí. Jsem nesmírně hrdý a je pro mě velkou ctí, že se mi ho podařilo překonat," řekl Giroud po zápase TF1.

"A 51 gólů Thierryho Henryho? Ano, musím si stanovit cíl jej překonat. Je ale ještě příliš brzy na to říkat, zda se mi to povede. Uvidíme, až mi bude 46 nebo 47 let," vtipkoval.

Radost měl také z toho, že na stadionu Saint-Denis vstřelil už dvacet branek, což se nikomu před ním nepodařilo. Stým startem v reprezentaci se stal teprve sedmým Francouzem v historii, který na tuto metu dosáhl.

"Nikdy jsem si nestanovil žádné limity. Zůstal jsem v tomto týmu díky své efektivitě a tomu, co týmu přináším. Jsem na to všechno hrdý. Stovka je dobré číslo," doplnil Giroud.

Radost z jeho výkonu měl i kouč Didier Deschamps, který jako hráč rovněž překonal hranici sta zápasů v národním týmu. "Ten první gól byl fantastický. Z místa, kde jsem stál, jsem hezky viděl, jak míč zapadá do rohu branky. Jsem za Oliviera šťastný i kvůli jeho stému zápasu," řekl Deschamps.

"Ukázal nadprůměrný charakter. Nikdy nedostal nic zadarmo, nikdy to neměl snadné, zvlášť v Anglii. Ne vždy dával góly, ale vždy byl pro tento francouzský tým velmi důležitý. Stále má tu touhu, tu vůli vyhrávat. I proto si zasloužil mít dnes kapitánskou pásku," dodal.

Chválu sklidil bývalý útočník Arsenalu či Montpellieru i od Platiniho. "Je to dobrý kluk, takové v týmu vždy potřebujete," uvedl bývalý šéf Evropské fotbalové unie (UEFA) na adresu úřadujícího mistra světa.

Giroud navíc pomohl k zajímavému historickému zápisu i spoluhráči Eduardu Camavingovi. Ten v 9. minutě po Giroudově hlavičce vstřelil kopem přes hlavu svůj první gól v reprezentaci a v 17 letech a 11 měsících se stal druhým nejmladším střelcem ve francouzském národním týmu.