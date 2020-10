Bergen získal posilu sekundu před koncem přestupního období

Podle údajů Bergenu zaslal klub potřebné dokumenty na norský svaz 29 sekund před pondělní půlnocí, kdy byla uzávěrka přestupů. O 28 sekund později, tedy v čase 23:59:59, dorazily listiny na světovou federaci.

"Bylo to mimořádně hektické. Běhal jsem na stadionu mezi svou kanceláří a kopírkou tam a zpět. Nikdy jsem ještě žádný světový rekord neudělal, takže to nakonec byla zábava," řekl sportovní ředitel Brannu Rune Soltvedt poté, co FIFA definitivně transfer schválila.