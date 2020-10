Haaland zahnal zklamání hattrickem, pomohly mu domácí úkoly

Nor Erling Braut Haaland oslavuje jeden ze tří gólů vstřelených do branky Rumunska.

Po zápase Haaland novináře ujistil, že mezi ním a Lagerbäckem žádná averze není. Naopak dvaasedmdesátiletého švédského trenéra vyzdvihl.

"Nezvládli jsme nejdůležitější zápas za posledních pět let (porážka se Srbskem 1:2 po prodloužení v semifinále kvalifikace o mistrovství Evropy). Přišel proto za námi (Lagerbäck) v pátek s tím, že svou frustraci po prohře se Srbskem musíme ventilovat. Rozdělil nás na hotelu do pěti skupin a zadal nám něco jako domácí úkoly. Abychom odpověděli na tři věci - co bylo proti Srbsku špatně v obranné a útočné fázi a jak to změnit," uvedl pro stanici TV2 Haaland, jenž dal ve čtyřech letošních zápasech za Norsko šest branek.

Zmíněné domácí úkoly si pochvaloval i obránce Stefan Strandberg. "Potřebovali jsme trochu vyvětrat v kabině, bylo tam hodně emocí a frustrace. Dostali jsme své myšlenky na papír a v zápase proti Rumunsku nám to viditelně pomohlo," uvedl Strandberg. "Rozhodli jsme se, že takový fotbal jako ve čtvrtek už hrát nebudeme. Většina z nás byla agresivní a naštvaná," doplnil střelec čtvrtého gólu proti Rumunsku Alexander Sörloth.

Norové se díky vysoké výhře udrželi v čele skupiny B1 Ligy národů, se šesti body jí vévodí díky lepšímu skóre před Rakouskem. Ve středu přivítají Severní Irsko.