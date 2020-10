Fotbalový skandál se roztáčí. Razie v Berbrově domě, desítky dalších prohlídek

Roman Berbr je sice „jen“ místopředsedou Fotbalové asociace ČR, všeobecně je však považován a vnímán za nejmocnějšího muže českého fotbalu. Do korupčních kauz a skandálů byl zapleten už jako rozhodčí a později i jako delegát, nikdy mu však žádné provinění nebylo prokázáno, natož aby byl obviněn a potrestán. A to figuroval kupříkladu ve velké Horníkově aféře v roce 2004, když se i on objevil v policejních odposleších.