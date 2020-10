Malík dostane šanci vyřešit skandál. Kurz na předsedu mají i Poborský, Prymula či Čtvrtníček

Pozornost, o jakou rozhodně nestál. Český fotbal znovu zasáhl korupční skandál, jehož ústřední postavou je Roman Berbr, dnes už bývalý místopředseda FAČR. Sázkové kanceláře přicházejí s prognózou, kdo by měl stát v čele pokusu o rehabilitaci. Současný předseda Martin Malík podle všeho bude předsedou FAČR i nadále a dostane šanci vyřešit celou situaci.

Všemocný Roman Berbr padl, ve FAČR nastala velká mela. Začalo se spekulovat o rezignaci předsedy Martina Malíka, po níž volají i některé kluby. Podle bookmakerů ale Malík svůj post obhájí a bude předsedou minimálně do poloviny příštího roku. Svědčí o tom kurz 1,90.

„Malík ve svém projevu po vypuknutí Berbrovy kauzy svalil odpovědnost na celou fotbalovou komunitu. To nebyl šťastný výrok. Především on sám teď bude muset dokázat veřejnosti, že o podivnostech svého místopředsedy nevěděl," připomíná Petr Urbanec, bookmaker Tipsportu.

Může se ale stát, že Malík neobstojí a bude muset z pozice odejít. Kdo by mohl zasednout do křesla šéfa svazu místo něj a nastolit konečně normální prostředí?

„Tak třeba bývalý generální sekretář Rudolf Řepka má kurz 6,00. Dalším adeptem by byl s kurzem 10,00 Zdeněk Zlámal, 1. místopředseda za Moravu. Možnosti, že by se stal novým šéfem fotbalu Roman Berbr, přidělili bookmakeři kurz 2000,00. Větší šance by tak měli například i Pavel Novotný, Dagmar Damková, Petr Čtvrtníček nebo Roman Prymula a Adam Vojtěch," usmívá se Markéta Světlíková, mluvčí Chance.

Poborského by přijala celá veřejnost

Velmi vysoko v žebříčku možných kandidátů na nového předsedu stojí podle bookmakerů Karel Poborský v kurzu 4:1. „Poborského by přijala celá fotbalová veřejnost. Jeho autorita a zkušenosti jsou neoddiskutovatelné a jsou uznávané nejen u nás. Byla by to obrovská změna pro český fotbal," tvrdí Urbanec.

Vysoko je v žebříčku také současný generální sekretář FAČR Jan Pauly - kurz 5:1. Skvělým kandidátem pro totální očistu fotbalu nové generace by byl i Jan Nezmar, který se manažersky uvedl v Liberci a do Evropy posunul Slavii - kurz 7:1. V zákulisí se skloňuje jméno Ivana Haška, jemuž bookmakeři dali kurz 8:1.

V nabídce jsou i další zajímavá jména. Spekuluje se o pozici Pavla Nedvěda v Juventusu, i on by mohl být časem pravou autoritou pro český fotbal - kurz 70:1. Nemohou chybět ani supermanažeři současné doby dvojministr Havlíček 600:1 nebo ministr zdravotnictví Roman Prymula 1400:1. Pořádný průvan by na svazu jistě udělal i „prostořeký" starosta Řeporyj Pavel Novotný - kurz 1500:1.

Velké divadlo by na svazu sehráli Jakub Lavi Štáfek 1700:1 nebo Petr Čtvrtníček 1800:1. Na úplném chvostu kandidátů se pak krčí muž, kvůli kterému jsou kurzy v nabídce, Roman Berbr. A kurz 2000:1 vzkazuje: Už nikdy víc!