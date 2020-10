Šmicer by přijal nabídku pracovat ve vedení: Nedělal bych fauly na fotbal jako Berbr

Může podle vás probíhající kauza uškodit českému fotbalu?

Já si myslím, že už mu o moc víc mu ublížit nemůže. O korupci se mluví spoustu let, ale nebyly přesvědčivé důkazy. Samozřejmě je pro fotbal škodlivé, když se dostanou na povrch takové věci, ale snažím se v tom hledat pozitiva. Pochopitelně ten první efekt je špatný, ale je třeba udělat maximum, aby byl krátkodobý. Z dlouhodobého pohledu je to pozitivní, ale záleží na tom, jak se k problému postaví zainteresovaní. Když se objeví takové věci jako je korupce, a je jedno v jakém odvětví, vždycky je to zároveň první krok, aby se problémy vyřešily, prostor vyčistil a situace se zlepšila. Rozbije se nějaká nekalá struktura zločinecká skupina lidí. Ostatní si pak budou dávat pozor, aby se něco takového už nestalo a ke korupci nedocházelo. Tohle je pro fotbal šance otevřít novou kapitolu. Dobrá zpráva je už to, že ve fotbale skončil Roman Berbr. Jistě, je to nepříjemná situace, ale já věřím, že fotbalu nakonec pomůže.

Mluvíte skoro stejně jako váš tchán Ladislav Vízek v sobotní anketě Práva...

(Směje se). Samozřejmě fotbal sledujeme, mluvíme spolu o těchto kauzách. Byla tady ta Horníkova, ještě není uzavřena Peltova a už tu je Berbrova... Je něco nezdravého v českém fotbale. Nelze se divit, že jeho image nejen v očích fanoušků či partnerů je špatné.

Skončili Berbr, jeho manželka Damková, odvolán byl šéf rozhodčích Chovanec. Měl by dát funkce k dispozici celý Výkonný výbor FAČR, včetně předsedy Malíka?

Hned ne, protože by nastal chaos. Ať dovedou český fotbal do volební valné hromady, která má být v první polovině příštího roku, a tam ať odstoupí, ale ne že budou znovu kandidovat.

Berbr sice rezignoval, ale ve fotbalových strukturách jsou lidé, které si na okresech, krajích a konečně i do výkonného výboru dosadil...

Ti by měli skončit také, o to se musejí postarat delegáti valných hromad na okresech, v krajích a pak i na té velké valné hromadě celé asociace. Ti lidé si vybrali Romana Berbra za svého vůdce, dobře věděli, co se děje a mnozí se na tom i podíleli. Udělali si z fotbalu svůj byznys, a teď to prasklo. Je třeba fotbal očistit od základů, a to nelze udělat nějakými unáhlenými kroky.

Stále víc jsou slyšet hlasy, že by šanci měli dostat bývalí úspěšní fotbalisté. Souhlasíte s tím?

S tím souhlasím. A je dobře, že už se v různých manažerských funkcích, ať v klubech nebo třeba u reprezentace objevují.

Přijal byste nabídku na funkci ve Výkonném výboru FAČR, případně i na předsedu?

Do výkonného výboru bych ji přijal. Čtyři roky jsem pracoval jako manažer reprezentace, nějaké zkušenosti mám. Rozhodně bych jako člen vrcholného orgánu nedělal fauly na fotbal, jako Berbr a další. Jistě, mohu udělat chybu, ale ne úmyslně, protože abych na fotbale vydělával. To v žádném případě! Lidé jako Berbr nedělali chyby, úmyslně zneužívali svoji moc.

Ladislav Vízek má dokonce vizi, že byste mohl ve vedení fotbalu působit společně se zkušenými manažery Rudolfem Řepkou a Petrem Fouskem. Mluvil i o Ivanu Haškovi, ale ten možnost návratu v sobotní anketě Práva odmítl. Co vy na to?

(Srdečně se směje) To je Vizour! Ale ti, které jmenoval, by českému fotbalu pomohli. Řepka i Fousek jsou zkušení manažeři, oba jsem poznal osobně, jsou to profíci, navíc výborně jazykově vybavení, fotbalu rozumějí a oba momentálně pracují v projektech UEFA a FIFA, kde mají dobrou pozici. S těmi bych do toho určitě šel. A jistě by se našli i další.

Proč myslíte, že Ivan Hašek možnost návratu vyloučil?

Svým způsobem se mu nedivím. Snažil se fotbal jako předseda očistit, udělal kus práce, ale úplně se mu všechno nepodařilo. Zabouchl si dveře na Spartě, protože prý udělal nějaký krok, který se jejímu majiteli Danielu Křetínskému nelíbil a neodpustil mu ho. Tohle znám, jako manažer reprezentace jsem se nepohodl kolikrát se Slavií, ale snažil jsem se dělat co nejlépe svoji práci. Někdy prostě musíte jít proti klubu, který milujete, i když to je nepříjemné. Když funkci vezmete, a chcete ji dělat objektivně, musíte počítat i s takovými situacemi.

Jak prožíváte tuhle koronavirovou dobu?

Už mi ten covid-19 štve. Dělá neplechu po celé planetě. Je to katastrofa. Úplně změnil svět, ničí nám všem život. Nemůžeme žít, jako před tím, kdy nám bylo dobře a možná jsme si toho tolik nevážili. Ale musíme vydržet. Vizour už si tím prošel a měl moc těžkou formu. Hlavně, že už je z toho venku a pomalu se vrací do kondice. Už také není žádný mladík. Těšil jsem se na akce se starou gardou Liverpoolu, jezdili jsme po světě, bavili fanoušky fotbalem. Teď sedíme doma. Tak alespoň zahradničím kolem baráku a věnuji se rodině. Hotely jsou zavřené, takže od března jako majitel tratím. Ale nebrečím. Všichni doufáme, že tahle divná doba co nejdřív skončí a zase bude líp.

